Managua. Organizaciones civiles y medios locales informaron que el periodista austríaco-estadounidense Carl Goette-Luciak, quien cubría las protestas antigubernamentales en Nicaragua para medios internacionales, fue detenido y deportado a El Salvador.

El gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre la presunta captura y deportación de Goette-Luciak a El Salvador, ni sobre los cargos que se le imputan.

Goette-Luciak fue detenido el lunes en su casa en Managua por agentes sin una orden judicial.

La revista digital nicaragüense Confidencial reportó que pudo comunicarse con el periodista desde El Salvador.

“Un policía me dijo que me iban a deportar porque en mis artículos escribía y opinaba cosas falsas, y también por andar en las marchas ilegales (...) Me preguntó que si no conocía las nuevas leyes”.

Queja de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró la ausencia de autoridades de Nicaragua en la audiencia para analizar las acusaciones de detenciones arbitrarias y la falta de acceso a la justicia durante las protestas, una cita en la que se denunciaron torturas.

“Es lamentable la ausencia del Estado de Nicaragua porque es una falta a sus obligaciones internacionales pero también es una falta de respeto a la sociedad civil aquí presente”, dijo durante la sesión Francisco Eguiguren, relator del organismo.