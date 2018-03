Uno de los amigos de toda la vida del presidente Trump hizo una declaración sorprendente el domingo. El viernes, después de haber hablado en privado con el presidente Trump al término de una cena que le brindó al mandatario japonés, Shinzo Abe, Christopher Ruddy le argumentó a Trump que debería remplazar a su jefe de oficina de la Casa Blanca, Reince Priebus.

Mucha gente ha estado diciendo: ‘Mira, Donald tiene algunos problemas , y creo que se da cuenta de que él tiene que hacer algunos cambios en el futuro , dijo Ruddy en una entrevista con The Washington Post.

Ruddy criticó al jefe de la oficina, Reince Priebus: En mi opinión, Reince es el problema. Creo que en teoría se veía bien Reince como jefe de la oficina y Donald confiaba en él pero es bastante claro que el tipo no tiene en forma las ideas. Él no es un gran conocedor de cómo funcionan las agencias federales, cómo funcionan las estrategias de comunicación. Por ejemplo, estropeó lo de la orden ejecutiva sobre la inmigración desde el ángulo de la comunicación. Esto debería haber sido un triunfo para Donald, y no dos o tres semanas de publicidad negativa .

Ruddy insistió en que él estaba hablando sólo por él y no por el presidente Trump, y no quiso revelar si el presidente confía en Priebus porque la conversación era privada.

Voceros de la Casa Blanca no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la declaración de Ruddy.

Ruddy quien es director ejecutivo de NewsMax Medios y miembro de Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida, cuyo propietario es Trump , habló con el Washington Post poco después de aparecer en la CNN, en donde criticó a Priebus.

Creo que hay una enorme debilidad en el jefe de la oficina de la Casa Blanca , comentó Christopher Ruddy al periodista Brian Stelter en entrevista desde Miami.