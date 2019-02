Se trata de una prueba extraordinaria sobre las crecientes tensiones que se viven en Europa hoy: el jueves 7 de febrero, el gobierno francés llamó a consultas a su embajador en Italia.

La medida significa un evidente deterioro de las relaciones diplomáticas entre el gobierno centrista del presidente francés Emmanuel Macron y la coalición populista gobernante en Roma.

En los últimos meses, los dos vice primeros ministros de Italia, Luigi Di Maio, del Movimiento antiestablishment Cinco Estrellas, y el líder de extrema derecha, Matteo Salvini, han intensificado sus críticas sobre Macron y también han expresado su apoyo a los manifestantes antigubernamentales Chalecos Amarillos.

La gota que derramó el vaso fue una reunión la semana pasada entre Di Maio con algunas de las figuras de los Chalecos Amarillos que pretenden presentar candidaturas a las elecciones parlamentarias europeas en mayo.

El “viento de cambio ha cruzado los Alpes”, tuiteó Di Maio el 5 de febrero, en referencia a la visita de los Chalecos Amarillos a Italia. En el mismo tuit colocó una fotografía en la que aparece él junto a miembros de la agrupación francesa.

Funcionarios franceses estaban horrorizados de que un alto político del gobierno italiano rompiera el protocolo de esta manera, estableciendo una clara alianza con la oposición sin siquiera avisar a sus homólogos en París.

“Durante varios meses, Francia ha sido objeto de repetidas acusaciones, ataques infundados y declaraciones escandalosas que todos conocen”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia a través de un comunicado. “Esto no tiene precedentes desde el final de la guerra”.

Aún no está claro por cuánto tiempo el embajador Christian Masset permanecerá en Francia bajo el estatus de consultas. Lo que está claro es la creciente sensación de crisis en la relación entre los vecinos y socios europeos.

“El retiro del embajador fue una evidente desviación de las políticas típicamente amistosas dentro de la Europa occidental de la posguerra, donde las diferencias entre los aliados vecinos rara vez han alcanzado un punto álgido”, señalaron los periodistas James McAuley y Chico Harlan.

La pregunta es: ¿Hasta dónde escalará la mala relación entre Macron con la bicefalia gobernante en Italia?

Democracia directa, responde Di Maio

Tanto Salvini como Di Maio respondieron a la decisión de Macron a través de las redes sociales: “Para mí, esa reunión no fue una provocación contra el gobierno francés, sino una reunión importante con una fuerza política con la que compartimos bastantes temas, incluida la necesidad de que la democracia directa otorgue más poder a los ciudadanos”, escribió Di Maio en Facebook.

“Los periodistas me buscaron porque Francia llamó al embajador francés en Italia para convocarlo a consultas en París debido a que se sintieron ofendidos”, dijo Salvini el 7 de febrero en una transmisión de Facebook live. “Acabo de responder: ‘No quiero discutir con nadie. No me importan los argumentos. Quiero resolver problemas’’, agregó.

Ambos políticos se han cuidado de sortear la realpolitik reconfigurada por el suceso del llamado a consultas.

El origen

Desde el año pasado, la bicefalia del gobierno italiano ha criticado al presidente francés por su postura sobre el tema migratorio, en concreto, por no acoger ni tan siquiera a un número determinado de inmigrantes sirios que la Unión Europea distribuyó a prácticamente todos los miembros del grupo, salvo Italia y Grecia, ya que a ambas naciones han llegado un número importante de sirios, eritreos y afganos que huyen de la guerra.

Los italianos se frustran al escuchar a Macron hablando en discursos sobre los valores que representa para los europeos la inclusión migrante. Y culpan a políticos como él y la canciller alemana, Angela Merkel, por perpetuar las políticas fiscales que han encerrado a Italia en ciclos de deuda.

“Francia es un blanco muy fácil debido a las transformaciones sobre temas de Libia, la economía e incluso el futbol”, comentó al diario The Guardian, Mattia Diletti, profesora de política en la Universidad Sapienza de Roma.

También aseguró que “Macron es el tipo de persona que pertenece a una élite que les gusta atacar, ya que es exactamente lo contrario de lo que son” los actuales gobernantes italianos.

Salvini prometió romper el eje franco-alemán durante las elecciones europarlamentarias, por lo que ha cortejado a grupos de extrema derecha, así como a gobiernos no liberales en Europa del Este. Di Maio recientemente acusó a las políticas económicas francesas de alimentar la pobreza y la migración al otro lado del Mediterráneo. Francia “nunca dejó de colonizar África”, afirmó, comentarios que llevaron al gobierno francés a convocar al embajador italiano.

Rivalidad entre Salvini y Di Maio

En una entrevista en el suplemento Today’s WorldView del diario The Washington Post a fines del 2017 , Di Maio insistió en que su partido no tenía “ninguna intención de aislar a Italia” ni de “exaltar los sentimientos nacionalistas”. Al hacer la coalición de gobierno con un partido de extrema derecha, y para ser claros, antiinmigrante, Di Maio se ha visto obligado a hacer cambios incómodos para acercar sus propuestas con la de su socio Salvini.

Con las elecciones de la UE a la vuelta de la esquina, Macron ha servido como un útil saco de boxeo para ambos, porque representa un símbolo del centrismo con rasgos elitistas de la corriente principal del continente.

“Una consecuencia del populismo nacionalista es tratar de encontrar enemigos”, dijo el ex primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, en The Brookings Institution en Washington.

“Necesitas encontrar enemigos dentro y fuera de tu país para mantener consensos”, agregó.

Pero, Gentiloni agregó con preocupación, “no puedes identificar a un enemigo en un país vecino y amigo”.