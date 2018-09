Entrevista a Annika Thunborg, embajadora de Suecia en México.

Al igual que México los suecos se preparan para recibir un nuevo gobierno, la embajadora de Suecia en nuestro país, Annika Thunborg, platicó con El Economista sobre el tema.

—Ante las elecciones generales de Suecia celebradas el pasado domingo, ¿cuál considera que sea el reto más importante para el país?

Aunque todavía no se oficializa el ganador, el mayor reto será la formación de gobierno, ya que ninguna coalición tiene mayoría y eso va a ser complicado, aunque hay que destacar que existe cooperación entre diferentes partidos y yo creo que veremos una coalición interesante, para la política exterior y económica no vamos a ver muchos cambios, aunque si podría haber variaciones. Esperemos que las negociaciones entre los partidos prosperen y se evite convocar a nuevas elecciones legislativas. En Suecia, hemos tenido un Estado de bienestar por décadas, lo cual seguirá con el cambio de gobierno, con un sector privado fuerte basado en el mercado de libre comercio, pero sin duda la política migratoria seguirá siendo un desafío.

—La ultraderecha obtuvo éxito en los comicios, ¿considera que es un peligro para el sistema del país?

Hay una tendencia del crecimiento de los partidos antiinmigrantes, populistas y nacionalistas en todo el mundo; en Suecia la ultraderecha es un partido pequeño, en estas elecciones tuvo un ascenso y se consolidó en el tercer lugar al lograr 17.6% de los votos y 63 escaños en el Parlamento, lo cual es interesante, pero no representa un peligro. Hay personas en todo el mundo que se sienten fuera de la sociedad y amenazados por los migrantes, lo que representa un desafío para todos los países occidentales, desafortunadamente esto es una tendencia y varios políticos aprovechan la situación, lo que se necesita es combatir las fuerzas antidemocráticas y autoritarias así como el extremismo religioso, pero al mismo tiempo necesitan entender a su ciudadanía.

—Ahora que la extrema derecha tiene más presencia en el Parlamento, ¿su dirigente ha propuesto hacer un referéndum sobre la salida de Suecia de la Unión Europea? ¿Ve factible que esto ocurra?

Eso no va a pasar, no hay un total apoyo para esa política, el partido de los Demócratas por Suecia sólo tiene 17.6% de los votos y ningún otro partido con mayoría tiene interés de colaborar con este partido en Suecia; habrá cambios en el poder, pero esto no ocurrirá.

—El tema de migrantes y refugiados ha provocado tensión entre la Unión Europea, ¿cómo va Suecia?

La migración siempre ha sido clave para el desarrollo de Suecia y recibe cada año más de 150,000 solicitudes de asilo; si tuviéramos solidaridad entre los países de la Unión Europea, esto no sería un problema, es sabido que hay algunos países que cierran sus puertas y no quieren recibir a ningún migrante o refugiado y tenemos que entender que no es tarea de unos cuantos, la Unión Europea todavía tiene que pensar cómo manejar la situación y cómo trabajar juntos. Actualmente, Suecia aloja a 30,000 personas cada año, lo cual no cambiará con el nuevo gobierno, el derecho de asilo estará vigente, eso es fundamental para la Unión Europea, aunque no todos los países piensen lo mismo.

—¿Por qué es importante México para Suecia?

A pesar de que sólo hay alrededor de 150 empresas suecas en México, como Ericsson, Volvo, Scania, Electrolux, Tetra Pak, SKF y Spotify, la economía y el comercio son importantes para la inversión, es importante trabajar más para lograr insertar pymes; queremos más empresas suecas en México y viceversa, tenemos que mejorar el comercio, ya que hay muchas áreas con potencial. Políticamente, tenemos relaciones bilaterales excelentes y compartimos valores como la defensa de los derechos humanos, apoyo al multilateralismo y trabajamos juntos en la ONU. A pesar de que ambos países tendremos cambio de gobierno, Suecia seguirá estableciendo lazos con el nuevo gobierno mexicano.