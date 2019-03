Washington. EL PRESIDENTE Donald Trump renovó su amenaza de cerrar la frontera sur, afirmando en un tuit mañanero que México no hace “NADA” para detener el flujo de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos.

“Todos hablan y no hay acción”, escribió Trump. “Del mismo modo, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero por años y no hacen nada. A los demócratas no les importan las malas leyes. ¡Que cierren la frontera sur!”.

El tuit de Trump se produce un día después de que el principal funcionario de la frontera advirtiera que el sistema de control de inmigración de EU a lo largo de la frontera sur está en “punto de quiebre” pues está desbordado.

Esta situación ha producido que la policía deje libres a inmigrantes por la falta de capacidad para cumplir con la ley.

Kevin McAleenan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, dijo por primera vez que en más de una década, su agencia está dejando libres “a regañadientes” a inmigrantes detenidos, lo cual significa que no sean entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Ante ello no se les coloca en el tobillo una especie de brazalete para rastrear sus movimientos.

Amenaza

En noviembre pasado, en plena batalla con el Congreso por la financiación de su prometido muro fronterizo, Trump escribió en Twitter: “Cerraremos la frontera de forma permanente si es necesario”.

Desde entonces, Trump ha declarado una emergencia nacional en la frontera como una forma de gastar más que lo que el Congreso le ha autorizado para dicho muro.

Respuesta de México

Como respuesta a Trump, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno sí atiende el asunto de la migración.

“Se trabaja en el tema, estamos insistiendo en que deben atenderse fundamentalmente las causas que originan la migración”, dijo en su habitual conferencia de prensa.

A través de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió “Estamos trabajando con la autoridades de EU para avanzar en la coexistencia de nuestras posturas distintas sobre migración. México actuará responsablemente en el tema a partir de su propia visión, expresada en el Pacto de Marrakech para una migración ordenada y segura”.

El martes, México reveló que planea establecer un cinturón de “contención” de fuerzas federales en el Istmo de Tehuantepec, ante un creciente flujo de migrantes centroamericanos hacia el norte.

Todo parece indicar que la luna de miel entre Trump y López Obrador ha terminado. Duró cuatro meses.