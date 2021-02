Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que la vacunación irregular de allegados al gobierno, que provocó el viernes la salida del ministro de Salud Ginés González, "es imperdonable".

"Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable", dijo Fernández a Página 12, que según consigna mantuvo una "conversación informal" con el mandatario el sábado por la mañana.

"La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias", agregó el presidente, quien el viernes le pidió la renuncia a González tras enterarse "por los diarios" de que en el Ministerio de Salud funcionaba un vacunatorio para allegados al gobierno.

"Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios", insistió.

Las vacunaciones irregulares en la sede del Ministerio de Salud se conocieron el viernes, luego de que el periodista Horacio Verbitsky contara en un programa de radio que pudo vacunarse gracias a su amistad con González, provocando una catarata de reacciones en las redes sociales bajo el hashtag #vacunasvip.