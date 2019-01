El asesor republicano de larga data Roger Stone comparó el domingo su arresto en el marco de la investigación sobre la colusión de la campaña de Donald Trump con Rusia, con las "tácticas de la Gestapo".

Stone fue detenido el viernes cuando se encontraba en su casa en Fort Lauderdale, Florida, y se convirtió en el sexto involucrado en el equipo de campaña electoral de Trump en ser acusado en la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller, sobre una posible connivencia con Moscú en la carrera presidencial de 2016.

"Tengo 66 años. No tengo un arma de fuego, no tengo antecedentes penales, mi pasaporte ha vencido", dijo Stone al programa "This Week" de ABC.

Se quejó del despliegue "extraordinario" para su detención, con un equipo SWAT de 29 miembros con varios autos, vehículos anfibios y un helicóptero, así como toparse con fusiles de asalto cuando abrió la puerta principal descalzo.

"Podrían haber llamado a mis abogados y me habría entregado", dijo el "viejo amigo" del presidente estadounidense. "Fue una costosa demostración de fuerza tratar de representarme como 'Enemigo Público Número Uno'... para envenenar al jurado. Estas son tácticas de la Gestapo".

Stone, una conocida figura de la política estadounidense que ha asesorado a Trump durante décadas, está acusado de mentir al Comité de Inteligencia de la Cámara en 2017 sobre sus contactos con Julian Assange durante la campaña.

La "WikiLeaks" de Assange divulgó embarazosos correos electrónicos pirateados por los rusos de la demócrata Hillary Clinton en 2016, dando un impulso a la campaña de Trump.

Stone también está acusado de intimidar a testigos para influir en su testimonio ante el Congreso. Tal es el caso del presentador de radio Randy Credico, que estuvo en contacto con Assange en 2016.

Stone niega todos los cargos y dice que nunca ha hablado con Trump sobre WikiLeaks, Rusia o la investigación de Mueller.

"He estado bajo vigilancia durante dos años... No hay nada que encontrar", afirmó.

Agregó que se busca "intimidarme o tal vez buscar información personal que pueda usarse para avergonzarme y que no tenga nada que ver con Wikileaks, Rusia, la campaña de 2016 o cualquier otra cosa", en tanto negó "categóricamente" haber destruido o descartado medios de comunicación, discos duros u otras pruebas.