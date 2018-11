Washington. El exabogado personal del presidente Trump, Michael Cohen, se declaró culpable en Nueva York de haber mentido al Congreso respecto a un proyecto de bienes raíces en Moscú que Trump y su compañía intentaban desarrollar durante la época de la campaña presidencial.

La declaración de culpabilidad de Cohen es la revelación más reciente del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones del 2016. La investigación se intensificó esta semana debido a que el que fuera el primer director de campaña de Trump, Paul Manafort, también confesó haberles mentido.

Cohen admitió que el deseo de Trump de construir una torre en Moscú concluyó en enero del 2016 cuando asumió la presidencia; sin embargo, fue hasta junio de ese año cuando concluyeron las negociaciones.

En julio del 2016 Trump negó a través de Twitter la existencia de alguna negociación con rusos. “Para el registro, tengo CERO inversiones en Rusia”, y agregó a reporteros en enero del 2017 que no tenía tratos en ese país porque se había “mantenido alejado”. Ahora se ha demostrado que mintió.

Cohen miente

La reacción de Trump no se hizo esperar en el momento en reporteros le preguntaron sobre el tema cuando salía de la Casa Blanca: “Michael Cohen está mintiendo y está tratando de obtener una sentencia reducida por cosas que no tienen nada que ver conmigo”, dijo el presidente. “Éste fue un proyecto que no hicimos, yo no hice (...) No habría nada malo si lo hubiera hecho”.

Trump agregó sobre Cohen: “Es una persona débil”.

Durante la campaña, Cohen actuó como la persona clave de Trump en su intento de construir una torre en Moscú. Cohen estaba al frente de las negociaciones en Rusia, y él mismo confirma que desde otoño del 2015 iniciaron, justo en el momento en que las campañas tomaban vuelo.

De acuerdo con pesquisas, Cohen discutió el proyecto durante 20 minutos por teléfono con un asistente del presidente Putin, Dmitry Peskov. Cohen buscaba apoyo en dos temas: terreno y financiación. Peskov no respondió una solicitud de entrevista para este medio.

Los fiscales también revelaron que Cohen continuó sosteniendo contactos durante el verano del 2016 con Felix Sater, un desarrollador de bienes raíces en Rusia que también estaba asesorando a Trump en ese proyecto.

En junio del 2016, Sater invitó a Cohen a asistir a una conferencia económica en San Petersburgo, y le aseguró que le presentaría al primer ministro ruso Dmitry Medvedev, y tal vez a Putin.