El exjefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata dijo a fiscales peruanos durante una audiencia judicial en Brasil que entregó dinero para las campañas electorales del mandatario Pedro Pablo Kuczynski y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, informó el miércoles la abogada de la líder opositora.

La abogada Giuliana Loza afirmó desde Sao Paulo, en declaraciones a periodistas peruanos transmitidas por la televisora local Canal N tras la audiencia judicial, que Barata también dijo que entregó dinero para la campaña del expresidente Alan García, que gobernó el país entre el 2006 y el 2011.

Reuters no pudo confirmar de inmediato lo que dijo Barata a los fiscales peruanos. El fiscal principal del caso no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Kuczynski, que postuló a la presidencia en 2011 y luego en 2016, cuando ganó la elección, rechazó a través de Twitter lo dicho por Barata. "No he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales".

Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales. (1) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 28 de febrero de 2018

Un grupo de fiscales peruanos interrogó el miércoles a Barata en Sao Paulo en el marco de una investigación sobre lavado de activos del partido de la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, acusada de recibir dinero de Odebrecht para financiar su campaña electoral del 2011.

Loza afirmó que Barata precisó a los fiscales peruanos que la entrega de dinero a la campaña de Kuczynski en 2011 se produjo a través de la hoy embajadora de Perú en Gran Bretaña, "la señora Susana de la Puente", una ex ejecutiva del JP Morgan considerada muy cercana al mandatario.

"En nuestro caso (Barata) habló de dos entregas a dos representantes del partido (de Fujimori), sin embargo ha sido muy claro en determinar que no hay pruebas que puedan corroborar dichas entregas", sostuvo Loza.

Barata, uno de los 77 ejecutivos de Odebrecht que delataron en Brasil la forma en que operaba la compañía a cambio de reducir sus condenas, habló con los fiscales como colaborador de las investigaciones de corrupción en el país.

El exejecutivo, que trabajó para Odebrecht en Perú durante casi dos décadas, ratificó el martes a los fiscales en Sao Paulo en otra audiencia que la compañía entregó 3 millones de dólares en la campaña electoral del 2011 al presidente Ollanta Humala, quien cumple arresto preventivo por este caso.

