Londres. cientos de ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido (RU) se manifestaron este lunes ante el Parlamento británico reclamando la garantía de que seguirán viviendo como antes del Brexit.

Con eslóganes como: No somos monedas de cambio , o Paren el Brexit, el Brexit es racista , los inmigrantes, algunos con décadas de residencia en el país, casados con británicos o con hijos y nietos nacidos aquí, pidieron al gobierno de Theresa May que les asegure que su posición no cambiará tras la salida del bloque.

Sin embargo, ocho meses después del referéndum en que los británicos aprobaron salir del bloque, May insiste en no dar esas garantías hasta que no reciba las mismas de sus socios europeos con respecto a los 900,000 británicos que viven en UE.

Unos tres millones de ciudadanos de la UE viven en el Reino Unido.

Cuestionan visita de Trump

El Parlamento británico debatió el lunes la posibilidad de revocar una invitación al presidente estadounidense Donald Trump para una visita de Estado, a pesar de que el gobierno ha dejado en claro que la invitación sigue en pie.

Mientras tanto, varios miles de manifestantes marcharon y se congregaron anoche afuera del recinto parlamentario para protestar contra la proyectada visita.

La discusión en la Cámara de los Comunes responde a que más de 1.8 millones de personas han firmado una petición en línea para oponerse a la visita de Estado.