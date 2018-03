Caracas. Ven. Miles de estudiantes venezolanos marcharon el domingo por las calles de Caracas rumbo a la sede del Consejo Nacional Electoral para presionar a favor de un referendo inmediato por la revocación del mandato del presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con información de las agencias.

La manifestación contra el presidente venezolano, convocada por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU) recorrió unos cuatro kilómetros en el este de la capital mostrando carteles en los que se leía el hambre no espera, revocatorio ya .

Estamos reivindicando esta lucha aquí en Caracas y en todo el país con movilizaciones, demostrando que Venezuela no está callada, no está en la sumisión, no está en la desesperanza, sino que está en pie de lucha por la democracia y la libertad , dijo a los periodistas el presidente de la FCU, Hasler Iglesias.

Esta movilización marca el inicio de una nueva etapa de lucha pues, aseguró, los estudiantes seguirán manifestándose en las calles con valentía en una situación en la que el gobierno quiere que Venezuela esté en silencio, esté ocupada en los problemas del día a día .

El dirigente estudiantil afirmó que el pueblo de Venezuela va a derrotar a una dictadura que dice tener todo el poder pero perdió el apoyo del pueblo .

Sin embargo, centenares de policías y guardias nacionales con pertrechos antimotines y camiones cisternas les cerraron las vías a los manifestantes. Las autoridades también cerraron algunas estaciones del metro por seguridad.

Otra movilización, encabezada por el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles, del partido Primero Justicia, logró sortear algunos bloqueos de los cuerpos de seguridad y avanzar por unas vías del este de la capital, en medio de un fuerte congestionamiento vehicular, hasta encontrarse con la otra marcha opositora.

No vinimos a confrontar con la policía, pero sí se lo decimos con claridad... nosotros vamos a defender la constitución , dijo Capriles, uno de los principales promotores del referendo, al pedir a los manifestantes retirarse pacíficamente del lugar.

No nos van a robar el derecho que tenemos a revocar a este gobierno , dijo Capriles al advertir que la oposición realizará en los próximos días nuevas acciones para mantener las presiones a favor del referendo.

Maduro contra CNN

En medio de estas protestas, el presidente Nicolás Maduro criticó el domingo el trabajo de la cadena de noticias CNN y pidió su salida del país.

El mandatario venezolano ha cuestionado, en varias oportunidades, la información que divulgan medios internacionales, acusando a algunos de ellos de promover una campaña de desprestigio a su gestión con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

Yo quiero a CNN bien lejos de aquí. Yo quiero a CNN fuera de Venezuela, fuera , afirmó Maduro durante su programa semanal de televisión, sin precisar acciones concretas, divulgó Reuters.