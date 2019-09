El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que utiliza a México para proteger su frontera ante las pocas acciones de los demócratas de frenar el flujo migratorio hacia el país.

“Estoy usando a México para proteger nuestra frontera porque los demócratas no cambiarán las lagunas en las leyes de asilo”, puntualizó en un breve encuentro con medios de comunicación.

“Quiero agradecer a México por los 27,000 efectivos, pero esto es malo, cuando utilizamos a México porque los demócratas no van a arreglar nuestro sistema de migración roto no conseguimos su voto. Los republicanos están de acuerdo en arreglarlo pero los demócratas no lo hacen, no quieren hablar de eso, no hablan de infraestructura, no quieren hablar de nada”, agregó Trump.

El martes pasado en el marco de su discurso ante líderes mundiales en la 74° Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el mandatario estadounidense agradeció al gobierno de México su colaboración en materia migratoria.

“Quiero dar las gracias al presidente López Obrador de México por la gran colaboración que recibimos de su parte, y también por colocar 27,000 efectivos en nuestra frontera sur. México nos muestra mucho respeto y, a cambio, yo los respeto a ellos igualmente”, manifestó.

Trump reiteró que cada país tiene el derecho de proteger sus fronteras.

Hasta el momento el gobierno mexicano no ha hecho algún pronunciamiento sobre las declaraciones de Trump.