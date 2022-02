Entrevista con Peter Tempel, embajador de Alemania en México

El embajador de Alemania en México Peter Tempel asegura a El Economista que los 27 países de la Unión Europea están unidos en la crisis de Ucrania, pese a que cada uno de los Estados tiene una relación diferente con Rusia.

—¿Existen herramientas políticas y diplomáticas para impedir el avance de Rusia en territorio de Ucrania?

Alemania, Francia y nuestros socios estadounidenses intentaron hasta el último minuto encontrar una solución diplomática por todas las vías posibles, además de que hicieron ofrecimientos concretos respecto a la cuestión de la seguridad europea. Intentamos todo. El presidente Putin no accedió a ello y comenzó infundadamente su guerra contra Ucrania: sin provocación, sin amenaza y en contra de todos los principios del derecho internacional.

Corresponde a la diplomacia seguir buscando progresivamente soluciones políticas, también y en particular en estos días. Instamos a Rusia a que cese la guerra inmediatamente y abra de nuevo la puerta al diálogo sobre soluciones políticas.

—Dice el canciller Olaf Scholz que el presidente ruso podría incluso “borrar un país entero del mapa”, en referencia a Ucrania. ¿Cómo tendría que responder Europa para que no ocurra, o si llegara a ocurrir, ¿Europa respondería más allá de sanciones?

En el marco de la UE y en estrecha coordinación con nuestros socios, adoptamos un amplio paquete de sanciones en muy poco tiempo, que va a tener un gran impacto en la economía rusa. Afectará a los sectores financiero y energético, así como al presidente y su círculo más cercano. Por primera vez, Putin y el ministro ruso de Exteriores, Lavrov, estarán también en la lista de sanciones, mismas que son una clara señal para Rusia: la decisión del presidente Putin de atacar a Ucrania y a su gente es una agresión violenta unilateral por la que Rusia pagará un precio alto durante muchos años, tanto económica como políticamente.

En el marco de la OTAN, hemos fortalecido nuestra coordinación militar y hemos activado el plan de defensa para los aliados del este de la OTAN. Esta decisión subraya que todos los aliados están decididos a proteger a todos los Estados miembro de la OTAN y a desalentar una probable escalada por parte de Rusia. Nuestras medidas son y serán siempre preventivas, proporcionales y de no escalación.

—¿Son las sanciones la mejor medida para sancionar al presidente ruso? En el caso de Venezuela, 56 países no reconocen a Maduro como presidente, pero él sigue amarrado al poder.

Las sanciones en contra de Rusia son las más amplias de la historia y de todo el mundo, que hemos acordado con nuestros socios. Además de la UE y los Estados Unidos, también se involucraron, entre otros, Reino Unido, Canadá, Australia y Japón. Son un poderoso instrumento que no reacciona apretando un botón, sino que es plenamente eficaz después de un tiempo. De facto, la exclusión de algunos bancos rusos del sistema SWIFT y las restricciones impuestas al banco central ruso tienen como finalidad reducir el acceso a los mercados financieros internacionales y ejercer la presión máxima a la economía rusa.

Estoy seguro que Putin y su entorno sentirán esta presión muy pronto. Las primeras protestas en ciudades rusas y por ejemplo la carta abierta antibélica de más de 600 cientificos rusos han demostrado que la población no está unida detrás del régimen. Y para dejarlo claro: aquí no nos interesa que haya un cambio de régimen, más bien se trata de que Rusia se retire inmediatamente de Ucrania y que renuncie a la violencia.

—En la Unión Europea hemos visto a lo largo de la crisis en Ucrania que han existido posturas diversas. ¿Hay cohesión entre los 27 más allá de las sanciones?

Absolutamente. Muchas veces se habla de una UE débil, pero esta crisis demostró una vez más que los 27 Estados miembros están unidos y pueden tomar decisiones de consenso, ¡y eso en tiempo récord! Desde luego que cada Estado miembro tiene diferentes relaciones con Rusia y mucho de ello ha originado un debate controvertido en Bruselas, pero en la cuestión fundamental de guerra y paz estamos absolutamente de acuerdo.

—En su país, ¿ha cambiado la política exterior con el actual gobierno del canciller Scholz respecto al anterior gobierno?

Hay un consenso entre todos los partidos respecto a cuáles son los principios fundamentales de la política exterior alemana: el multilateralismo, la integración europea, la alianza trasatlántica y nuestro compromiso por la paz y los derechos humanos en todo el mundo. Allí, el nuevo gobierno continúa el trabajo de los gobiernos anteriores. Sin embargo, la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock (Los Verdes), está sentando nuevas bases: la lucha contra el cambio climático ocupa ahora un mayor lugar en nuestro trabajo. Al igual que México, también estamos impulsando ahora una política exterior feminista, a fin de fortalecer los derechos y la representación de las mujeres a nivel mundial.

No obstante, lo que sí está cambiando ahora en Alemania es la percepción del desafío que suponen la política exterior y de seguridad de Europa: Putin y su forma de actuar impactaron a muchas personas en Alemania y en Europa, pues no podían imaginarse ya, en nuestros tiempos, una agresión tan fuerte y sin sentido en su propio territorio.

—En el Parlamento alemán se han escuchado voces de que tendría que separarse de la política las sanciones, en especial el arranque del gasoducto Nord Stream 2. ¿Usted qué opina?

El Gobierno Federal de Alemania y el gobierno de los Estados Unidos lograron un acuerdo el verano pasado, que establece claramente bajo cuáles condiciones se puede continuar el proyecto de Nord Stream 2. Ahí hemos estipulado que se detendrá el proyecto cuando Rusia adopte un posicionamiento agresivo en contra de Ucrania y abuse del mismo con fines geopolíticos. Justo eso es lo que acaba de suceder: la suspensión de la certificación del gasoducto fue una de las primeras medidas que anunció el canciller Scholz. Asumimos las consecuencias económicas que tiene luchar por una Ucrania libre, soberana y democrática. La paz y la libertad no tienen precio en Europa.

—En cuanto a las vidas humanas que están en riesgo. Alemania ha anunciado que ayudaría a Polonia a gestionar una eventual crisis de migrantes. ¿Su país recibiría a ciudadanos ucranianos?

Las imágenes de personas huyendo en Ucrania y los países vecinos son dramáticas. Las autoridades alemanas ya iniciaron sus planes para la acogida y la asistencia de refugiados en Alemania. Los ciudadanos de Alemania también prestarán ayuda práctica allí donde se necesite, estoy seguro de ello. Estamos en estrecha coordinación con nuestros socios europeos y trabajamos muy de cerca con el gobierno de Polonia. Los mecanismos de coordinación de la UE para la ayuda humanitaria ya se pusieron en marcha, a fin de que sea posible ayudar lo más pronto posible y sin tanta burocracia.

—¿Cómo tendrían que responder los integrantes del Consejo de Seguridad ante este duro examen?

México tiene un papel muy importante como miembro del Consejo de Seguridad en este momento. Estamos muy agradecidos por la clara posición mexicana que ha condenado la invasión rusa y llamado a un cese al fuego. El posicionamiento de México responde a la demanda de justicia y humanidad de este país y de su pueblo. Trabajamos estrechamente con nuestros colegas mexicanos en Nueva York en una situación difícil, porque el Consejo de Seguridad no puede actuar cuando hay un veto de un miembro permanente. En estos casos, la Asamblea General de Naciones Unidas tiene que actuar.

—¿Algo más que desea expresar?

Esta crisis no está golpeando solo a Europa. Ningún país del mundo puede y debe aceptar que su soberanía y la vida de sus ciudadanos sean puestas en duda cuando su país vecino más fuerte así lo desee. La Carta de las Naciones Unidas es la base para una vida en prosperidad y paz –la comunidad internacional no puede aceptar que esas normas fundamentales de convivencia se pisotean.

Además, no debemos olvidar el componente humano y social a parte de la dimensión política: la agresión rusa hace retroceder a la propia sociedad rusa a una época de autoritarismo ya superada, atemoriza a los vecinos europeos y le cuesta a los ucranianos su hogar, su bienestar, su libertad e incluso su vida. Y esto sin motivo alguno. Ciertamente esta no es la intención ni la idea de la gran mayoría del pueblo ruso, eso no lo debemos olvidar.