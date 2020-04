Washington. Estados Unidos (EU) superó el millón de casos de contagio por Covid-19, de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins hasta este martes.

La nación estadounidense encabeza la cuenta total de infectados en el mundo con 1 millón 2,498 infectados, además de ser el país con el mayor número de decesos al contabilizar más de 57,200 muertes relacionadas con el virus.

EU justifica la gran cantidad de contagios registrados por su política de detección ampliamente incrementada, con más de 5.6 millones de pruebas realizadas, según la Universidad Johns Hopkins.

El presidente Donald Trump destacó el lunes por la noche que EU realizó “más del doble de pruebas que cualquier otro país”. El número de casos nuevos “en las regiones de Nueva York, Nueva Orleans, Detroit, Boston y Houston está disminuyendo (...) y vemos muy pocos (lugares) que observaremos como nuevos focos de la enfermedad”, detalló.

Si bien EU es el país que más pruebas ha realizado en valor absoluto, en proporción a su población, a más de 15 naciones les está yendo mejor en términos de detección, en particular Islandia, campeón absoluto, pero también Italia, España y Bélgica, según el sitio Our World in Data.