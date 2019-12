Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el martes la violencia provocada en Bolivia desde dentro como “desde lejos”, y expresó su respaldo a la presidenta provisional, Jeanine Áñez, quien asumió con miras a organizar nuevos comicios en la nación andina.

Mientras, el exmandatario boliviano Evo Morales, en su calidad de refugiado en Argentina tras su exilio en México, aseguró que su partido ganará las próximas elecciones presidenciales.

“Apoyamos a @JeanineAnez en Bolivia mientras trabaja para garantizar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres.

“Denunciamos la violencia en curso y los que la provocan tanto en Bolivia como desde lejos. ¡Estados Unidos apoya a la gente de la región por la paz y la democracia!”, tuiteó Trump.

Áñez agradeció el respaldo estadounidense y reiteró que se convocaría a nuevos comicios presidenciales luego de que Morales, en el poder desde el 2006, renunciara en medio de una ola de protestas por acusaciones de fraude tras las presidenciales del 20 de octubre, que lo dieron como ganador en primera vuelta. “Agradecemos el respaldo del presidente de Estados Unidos, @realDonaldTrump. Nuestra labor es pacificar nuestra patria y convocar a elecciones, así como lo ha manifestado la ciudadanía”, aseveró la gobernante.

La Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia concluyó que hubo “manipulación dolosa” de los comicios, y señaló la imposibilidad de validar los resultados. También denunció la “parcialidad de la autoridad electoral”.

El Congreso se dispone a designar un nuevo tribunal electoral esta semana, el cual deberá convocar elecciones generales.

“Golpe de Estado contra el indio y el litio”

En su primera rueda de prensa desde Argentina, Evo Morales declaró que fue víctima de un golpe de Estado que “no sólo fue golpe contra el indio, sino contra el litio”.

Argumentó que Estados Unidos fue quien impulsó el acto golpista, pues no estaba considerado dentro del proyecto de industrialización de litio, utilizado para los automóviles eléctricos, en el Salar de Uyuni.

También, el exmandatario se dijo arrepentido de haber potenciado a las fuerzas armadas que hoy disparan contra la población civil, aunque cuando él era presidente las equipó para que ayudarán ante inundaciones y desastres, con apoyo humanitario.

Evo Morales reiteró su derecho a participar en la política y adelantó que hará campaña para ayudar al partido Movimiento al Socialismo, el cual lidera, para que retome el poder del país.

“Si plantean elecciones libres, que me dejen entrar a Bolivia. No voy a ser candidato en estas elecciones, pero tengo derecho a hacer política”, pidió. Y mencionó a Luis Arce Catacora, su ex ministro de Economía, y a Andrónico Rodríguez, líder cocalero, como posibles candidatos.