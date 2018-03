Una vez que es simplemente vergonzoso y ridículo, la Cena anual de los corresponsales de la Casa Blanca está a punto de convertirse en una autohumillación periodística.

Es hora de clavarle un tenedor plateado.

El llamado baile de los nerds es una fiesta brillante en la que Washington, Hollywood­ y los medios de comunicación de Nueva York se codean con los funcionarios públicos, algunos de ellos, se supone, se cubren mientras se fijan si Helen Mirren­ realmente se ve tan fabulosa como todo el mundo dice.

El propósito principal de la velada , dijo John Oliver una vez, parece estar proporcionando fotos de celebridades glamorosas que no tienen ni idea de quien está a su lado .

La cena ha sido criticada desde hace mucho tiempo por su óptica inducida, ya que los periodistas acogen a las celebridades y aplauden a los políticos, incluyendo al Presidente.

Si usted es un reportero, no se debería de estar tomando selfies con el secretario de Defensa , dijo Patrick Gavin, exreportero de The Wrap, poniéndolo suavemente. (Gavin dejó su trabajo como reportero en el 2014 para producir el documental Nerd Prom).

Con premios, discursos graciosos, una alfombra roja en el Washington Hilton (¿alguien dijo bloody marys en el brunch de la consultora de medios Tammy Haddad?) y el after, el evento es una institución de Washington. Es también un aspiración a los Óscar, con una pizca de la autoimportancia geeky de DC, de ahí el apodo.

Ahora, dado el menosprecio del presidente Donald Trump de los medios de comunicación como el enemigo No. 1, la idea de que este espectáculo continúe es una idea aún peor.

Recordatorio: El principal estratega de Trump, Stephen K. Bannon, opinó recientemente que la prensa debería estar avergonzada, humillada, mantener la boca cerrada y sólo escuchar durante un tiempo .

Y, de hecho, durante la semana pasada, algunas grietas aparecieron en la fundación del evento:

En el escenario de la Universidad George Washington, el secretario de Prensa de Trump dijo que no sabía si el presidente asistiría.

La comediante Samantha Bee anunció que llevaría a cabo un contra-evento en Washington la misma noche, ampliamente bautizada como La no cena de los corresponsales de la Casa Blanca y que enviaría las ganancias para beneficiar al muy digno Comité para Proteger a los Periodistas.

Vanity Fair y el The New Yorker anunciaron la cancelación de sus fiestas habituales. Graydon Carter, de Vanity Fair, dijo que iría a pescar en Connecticut en lugar de hospedar el habitual after de la revista.

En medio de todo esto, los organizadores publicaron una declaración tranquilizadora de que los planes estaban avanzando a gran velocidad para el 29 de abril. Jeff Mason, de la agencia Reuters, presidente de la organización, escribió que la cena, como siempre, celebra la Primera Enmienda y el papel que una prensa independiente juega en una república saludable .

La declaración de Mason enfatizó los premios otorgados y el dinero de la beca recaudado. Y reconoció, en una entrevista con The New York Times, que ya no envía a sus periodistas a la cena, que la cena siempre recibe una buena cantidad de críticas , y esperaba que fuera el caso este año. Aclaración: He asistido dos veces a la Cena Gridiron, una reunión anual de periodistas y funcionarios públicos.

Cuando le preguntaron por qué este año era diferente, Carter respondió simplemente: Por Trump y el pescado .

La primera, al menos, hace mucho sentido.

Para que los periodistas se comporten bien con una administración que los ha destrozado y puesto en una lista negra, evoca a la esposa maltratada que envía a los policías embalando, se pone un poco de maquillaje adicional sobre sus golpes y espera que las cosas mejoren pronto.

Estoy segura de que la asociación de corresponsales ha hecho muchas cosas positivas: ayudó a jóvenes periodistas talentosos, celebró un gran periodismo, fomentó la buena voluntad entre algunos adversarios y financió buenas causas.

Estoy segura de que todo esto podría lograrse de una manera que no rebaje al oficio ni dé a la gente razones para creer que los periodistas están hasta el cuello en el pantano que los ciudadanos quieren drenar. O que son más como perros de regazo que perros guardianes.

La prensa no debe ser el enemigo de Trump, una construcción que sirve a sus propósitos políticos. Tampoco debería ser su cita para el baile de graduación.

Mejor cancelen la cena ahora.

Margaret Sullivan es la columnista sobre Medios para The Washington Post.