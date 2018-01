La cónsul general en San Diego, Marcela Celorio Mancera, platicó con El Economista sobre los retos a enfrentar en el 2018.

¿Qué opina de los ocho prototipos del muro en San Diego?

Como lo hemos venido diciendo como países vecinos y que compartimos valores como la democracia, la protección de los derechos humanos, la defensa del libre mercado, la construcción de un muro para nosotros primero no tiene sentido y en segundo lugar lo rechazamos contundentemente, además de que no es un tema de nuestras conversaciones bilaterales. Cada país es soberano y tiene la facultad de decidir que hace en su territorio, en ese sentido respetamos su decisión pero rechazamos contundentemente la construcción de un muro. Seguiremos trabajando para que haya un flujo ordenado de personas y de bienes y servicios.

Con Trump, ¿se ha incrementado la deportación de mexicanos desde San Diego?

No han aumentado. La interlocución que tenemos con las autoridades locales y federales nos ayuda a proteger a nuestra comunidad.

¿Qué retos esperan enfrentar durante el 2018?

Identificamos que el 2017 fue un año complicado con mucha incertidumbre y para el 2018 prevemos que continuará pero estamos preparados y no vamos a bajar la guardia. Defenderemos los derechos de los mexicanos en el exterior y defenderemos los intereses de México como el terma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es muy importante también que independientemente del respeto que tenemos a que se aplique la ley tenemos que observar y ser vigilantes que se aplique esta de forma correcta, es decir, que no haya violaciones de derechos humanos. Asimismo, fortaleceremos la difusión de la información ya que mucha gente se aprovecha de los más vulnerables. Para nosotros es una prioridad tener una comunidad bien informada y que conozca cuáles son sus derechos.

¿Vislumbra que San Diego pueda declararse ciudad santuario?

Es un sector (ciudad con un alcalde republicano, Kevin Faulconer) conservador. Yo considero que es difícil que se proclamen como ciudad santuario aunque formen parte de un Estado bajo este estatus, yo he conversado con diferentes alcaldes y me han dicho que no se van a declarar ciudad santuario; sin embargo, las autoridades operan de cierta manera bajo este estatuto y cuidan a la comunidad.

¿De qué forma el consulado brinda apoyo a los mexicanos?

Hace un año reforzamos los esfuerzos para proteger y asistir a los mexicanos en San Diego empezando por una labor de difusión sobre sus derechos y las opciones que hay de acuerdo a su situación individual, haciendo una evaluación de cada una de las personas podemos brindar información para que ellos puedan decidir que es mejor, por ejemplo, en el caso de aquellos que están sujetos a una deportación posiblemente tengan algunos recursos legales para que se les pueda defender y puedan permanecer en Estados Unidos, habrá otros que no y que tengan que regresar a México, si regresan a México se les orienta en qué condiciones se les va ayudar y que recursos hay en México como el programa Somos Mexicanos.

También tenemos nuestro programa de consulados móviles en el cual llevamos los servicios a las comunidades más alejadas al norte del condado en este caso en San Diego es muy importante para nosotros porque es una de las comunidades más vulnerables.

En el condado de San Diego que es la circunscripción que corresponde al Consulado General de México hay tres millones de personas, un millón son de origen mexicano y se estima que de ellos más de 100,000 son indocumentados. Además, una particularidad es que San Diego el único consulado mexicano a lo largo de la frontera que cuenta con una oficina dentro de las autoridades de las oficinas estadounidenses de patrulla fronteriza y de aduanas lo que facilita las repatriaciones, la notificación consular, detectar casos con alguna problemática donde tenemos que intervenir.

¿A cuántas personas atiende el consulado?

Ese cálculo depende del servicio, pero diariamente acuden al consulado ya sea para tramitar algún documento o recibir asistencia, protección o informarse simplemente, aproximadamente atendemos a 250 personas al día.

