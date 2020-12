Ciudad de México. En México hay más de 16.8 millones de armas de fuego en manos de civiles y de fuerzas del orden, es decir, hay una arma por cada 7 habitantes; más del 95% de ellas ingresan al país desde Estados Unidos, comentó Jorge Martínez Falcón, director de Asuntos de Seguridad, Migración y Medio Ambiente de la Oficina del secretario de Relaciones Exteriores durante el webinar “Trasiego de armas a México y seguridad nuclear internacional” realizado por El Economista el pasado jueves.

El funcionario del gobierno mexicano mostró optimismo porque dos de los tres estados desde donde ingresan el mayor número de armas a México, Arizona y California, fueron ganados por Biden (el otro estado es Texas), un político que es sensible frente al problema de las armas.

Sobre la facilidad para conseguir una arma en EU, Martínez Falcón dijo que es más fácil que comprar una hamburguesa.

Inseguridad nuclear en la era Trump

Natalia Zhurina, funcionaria del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) comentó que los países integrantes mostraron “su preocupación por las más de 13,000 armas nucleares en el mundo, una amenaza inaceptable”, y de “tratados bilaterales como el New Start” firmado por Estados Unidos y Rusia y que vence en febrero del próximo año.

Alain Ponce Blancas, también funcionario del OPANAL dijo que Estados Unidos y Rusia concentran el 90% del armamento nuclear en el mundo, y que “en caso de que no renueven el New Start sería la primera vez en muchos años en que no tendrían límites para seguir adelante en la carrera de armamento nuclear”.

María Cristina Rosas, académica de la UNAM y presidenta del Centro Olof Palme dijo que “Biden no va a modificar la estrategia nuclear de EU, las armas nucleares (...) son una opción de seguridad”. Sobre el Tratado para proscribir las armas nucelares entrará en vigor el próximo año, pero ha sido un tratado defenestrado por EU y todas las potencias nucleares”.

¿Alemania abrirá su propio paraguas nuclear?

El Parlamento alemán ha debatido sobre la posibilidad de entrar a la carrera de armamento nuclear debido a que los desencuentros entre Trump y Merkel ponen en duda la dependencia en el futuro del paraguas nuclear estadounidense. La SRE cambiaría la postura de Biden sobre el armamento nuclear con Alemania. Sobre el tema, María Cristina Rosas recuerda que hay acuerdos con Francia para que Alemania se refugie en su paraguas nuclear.