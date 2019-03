El bloqueo en el Parlamento británico, incapaz hasta ahora de convenir una mayoría sobre la mejor forma de avanzar en el proceso del Brexit, hace que cada vez más comentaristas políticos y financieros vean unas elecciones anticipadas como la única fórmula de desenredar la situación y evitar una salida caótica de la Unión Europea el próximo 12 de abril.

Los analistas de J.P. Morgan consideran que esos comicios son ya la opción más factible frente a otros escenarios, otorgando 30% de probabilidades a la nueva cita con las urnas. “Creemos que el caos político puede llevar a unas elecciones generales este año”, afirma Allan Monks, economista del banco americano en Londres.

La convocatoria puede llegar por dos caminos distintos, siempre que la Cámara de los Comunes siga sin apoyar el plan de May para implementar un Brexit ordenado y le force a seguir otro camino. Ante este revés, la primera ministra podría optar por dimitir en lugar de aceptar una propuesta alternativa del Parlamento, dando paso a un sustituto interino como David Lidington, su actual número dos (Este texto fue escrito horas antes de que May ofreciera su renuncia). Éste podría estar de manera provisional en Downing Street mientras el Partido Conservador elige un nuevo líder que dispute el poder al candidato laborista Jeremy Corbyn en unos comicios.

Otra vía es que, si May se resiste a aceptar la derrota parlamentaria y trata de seguir adelante hacia un Brexit caótico, Corbyn podría formular una moción de censura, en la que necesitaría el apoyo de los conservadores pro-europeos.

Oliver Harvey, economista en Londres de Deutsche Bank, señala que unas elecciones anticipadas son su escenario central. “Si la primera ministra se niega a implementar un Brexit más blando, unos comicios es el desenlace más probable. Podrían ser convocados por May o resultar de una moción de censura contra el gobierno. Este último escenario se materializaría si la primera ministra deja correr el reloj hacia un Brexit sin acuerdo el 12 de abril, al no implementar el resultado de las votaciones indicativas en el Parlamento. También puede suceder si May dimite”.

Como indica Brian Hilliard, de Société Générale, “la batalla electoral sería entre dos visiones del Brexit, con los laboristas ofreciendo la opción de un segundo referéndum”. Las posibilidades de un nuevo plebiscito subirían si los laboristas necesitaran para gobernar del apoyo de liberal-demócratas y nacionalistas escoceses.

Si se confirma este escenario, no está claro que el mercado lo vaya a aplaudir.

Además de mantenerse la incertidumbre sobre el futuro del Brexit si el Parlamento vuelve a estar muy fragmentado, la posibilidad de Corbyn en Downing Street, con su ideario de nacionalizaciones y mayores impuestos, asusta a muchos inversionistas.

Por otro lado, los expertos políticos opinan que unos comicios son la fórmula más legítima para convocar otro referéndum que permita parar el Brexit.

El del 2016 se celebró porque lo había prometido David Cameron en el programa con el que ganó por mayoría las elecciones del 2015. Ni conservadores ni laboristas lo incluyeron en sus propuestas de los comicios del 2017, donde May perdió el control del Parlamento.

Ahora, a esperar el desenlace.