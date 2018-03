Alrededor de 8 millones de cubanos, mayores de 16 años, están convocados para participar en las elecciones generales de este 11 de marzo para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) así como a los delegados de las Asambleas Provinciales, quienes estarán en funciones los próximos cinco años.

El nuevo Parlamento quedará conformado el 19 de abril y se encargará de proponer y elegir de entre sus diputados a los integrantes del Consejo de Estado, 31 cargos, entre ellos el Presidente. El próximo Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de Gobierno y será el sucesor del presidente Raúl Castro.

Arturo López-Levy, experto en política latinoamericana y profesor en la Universidad de Texas- Rio Grande Valley, vaticina que la jornada electoral será pacífica y que todos los candidatos postulados por la Comisión Nacional de Candidaturas (compuesta por las organizaciones sociales) saldrán electos.

“Cuba dará el primer paso de una transición intergeneracional. El mayor impacto es que el poder se transfiere de la generación que hizo la Revolución Cubana a una generación posterior y en segundo lugar está el simbolismo de que Cuba va a tener un presidente que no proviene de las fuerzas armadas”, detalló.

RELEVO DE CASTRO

El especialista consideró que a pesar del cambio de presidente, Raúl Castro va a seguir siendo factor de poder en el país porque va a continuar al frente el Partido Comunista Cubano en virtud al Artículo 5 de la Constitución.

El actual vicepresidente Miguel Díaz-Canel, de 57 años, se vislumbra como el posible sucesor de Raúl Castro.

“El hecho de que ya no quede frente a la presidencia alguien con el apellido Castro transmite señales de cambio sobre todo en Estados Unidos y otros países en los cuales se busca un cambio en lo que no ha dado resultados en los últimos años, aunque no signifique un cambio real en Cuba se pueden reconocer los errores durante 60 años y buscar oportunidades que generen mejores resultados”, concluyó.

perla.pineda@eleconomista.mx