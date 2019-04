Las elecciones generales han dado la victoria al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con un respaldo casi del 28.7% del electorado y 123 escaños. El PP protagoniza una fuerte debacle al perder más de 3.5 millones de votos. Toca suelo con 66 diputados y el 17% de los votos.

Ciudadanos crece y consigue un porcentaje similar de voto al de los populares (16%) y suma 57 diputados, mientras que la coalición Unidas Podemos y sus confluencias consiguen 42 escaños (35 de Podemos-IU y Equo y siete de Guayem) más uno de Compromís. Vox irrumpe con fuerza en el Congreso con el 10% de los votos y 24 escaños.

Con casi la totalidad del voto escrutado, el PSOE de Pedro Sánchez gana en 14 de las 17 comunidades autónomas y el PP pierde sus grandes feudos, como son Castilla y León, donde el PSOE también es el partido más votado adelantando al PP en un escaño, Murcia, algo que no ocurría desde 1989, o Madrid (desde 1986).

Pablo Casado, candidato del PP. Foto: Reuters

La coalisión de Unidas Podemos (Podemos-IU y Equo) también ha sufrido un fuerte golpe electoral perdiendo 1.3 millones de votos 29 escaños desde la legislatura anterior, aunque sigue siendo una formación decisiva para investir a Pedro Sánchez y mejora las encuestas de las últimas semanas.

Una de los protagonistas de la jornada electoral ha sido la elevada participación, que ha superado en nueve puntos a de las últimas generales, situándose en 75.76 por ciento. Se cumple así la máxima de que la alta movilización suele beneficiar a los partidos de izquierda.

Con este porcentaje, el sexto más elevado de la democracia, se ha superado la media del período -que se sitúa en el 72.8%-, si bien no se ha sobrepasado el pico más alto, alcanzado en las constituyentes de 1977, en las que votó el 78.83% del electorado. La cifra más baja se dio en los comicios de marzo de 1979, cuando descendió hasta el 68.04 por ciento.

Con estos resultados, el PSOE y Unidas Podemos suman 164 escaños frente a los 148 de PP, Ciudadanos y Vox y ninguno de estos bloques izquierda/derecha consigue la mayoría absoluta (176 diputados). Si sobrepasa la suma de PSOE y Cs, que llegaría a 180 formando un bloque con Ciudadanos, aunque Rivera ha negado esta posibilidad durante toda la campaña electoral y esta noche se ha declarado "líder de la oposción".

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos. Foto: Reuters

Hay un segundo escenario, el del PSOE revalidando el pacto de la moción de censura en el Congreso pactando con Unidas Podemos y otros como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) dirigido por Miguel Ángel Revilla, o bien recurrir a los partidos independentistas catalanes y a EH Bildu.

Precisamente, en Cataluña ERC ha ganado por primera vez unas elecciones con un apoyo del 3.51% y 15 diputados frente a los nueve de 2016, quitándole así el primer puesto a los comunes que de 12 diputados pasa a siete y por delante del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), que sería segunda con 12, mientras que JuntsxCat se queda también con siete diputados.

Por su parte, PNV obtiene un escaño más hasta seis diputados, uno más del que consiguieron los 'jeltzales' en las pasadas elecciones de 2016. EH Bildu también incrementa su representación al pasar de dos a cuatro diputados y Na+, la formación navarra que agrupa a UPN, Cs y PP, obtiene dos escaños.

En los comicios generales de 2016, el PP ganó con un respaldo del 33.01% y 137 diputados (incluyendo los dos de UPN y el de Foro), con lo que su caída habría sido notable. Mientras, el PSOE ha avanzado con fuerza ya que entonces le apoyó el 22.63% del electorado con 85 escaños (incluyendo el de Nueva Canarias) en el Congreso. El partido Unidos Podemos y sus confluencias sumaron el 21.15% y 71 diputados (incluyendo los cuatro de Compromís que luego se fueron al Grupo Mixto), y Ciudadanos quedó cuarto con 32 representantes (13.06%).

En estas elecciones generales, el PSOE obtiene el mismo número de diputados (123) que consiguió el PP de Mariano Rajoy en 2015, unos comicios que tuvieron que repetirse al no lograrse ningún acuerdo de gobierno. Entonces, el PP obtuvo un 28% de los sufragios (es decir, 7,236,965 votos, frente a los 7,468,876 que ha logrado la formación de Pedro Sánchez).

Flujo de votos

Si se analiza la evolución de los votos, se ve que el PSOE logra sumar más de dos millones de sufragios respecto a 2016. Por su parte, el PP pierde unos 3.6 millones, es decir, casi la mitad de lo que obtuvo en los anteriores comicios. También suma apoyos Ciudadanos, que consigue cerca de un millón votos en comparación con las pasadas elecciones. El gran ascenso lo protagoniza Vox, que pasa de apenas 47,000 sufragios a más de 2.6 millones.

Santiago Abascal, candidato de VOX. Foto: Reuters

Es decir, parece evidente que los votos que ha perdido Casado se los ha llevado directamente el partido de Albert Rivera y el de Santiago Abascal. Además, Unidas Podemos, por su parte, ha perdido 1.3 millones de votos y 29 escaños.

Pactos

Pedro Sánchez ha salido al balcón de Ferraz para celebrar los resultados ante sus votantes y ha indicado: "Hemos ganado las elecciones y vamos a gobernar". Ante los gritos de muchos seguidores contrarios a un posible pacto con Cs ("Con Rivera no" gritaban) en la sede del PSOE, Sánchez ha reivindicado: "Seremos el Gobierno y presidente de todos y todas las españolas". Y ha añadido: "No somos como ellos. No vamos a poner cordones sanitarios". Según ha dicho, su único límite será la Constitución.

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, previamente había señalado en su comparecencia ante los medios que el resultado de las elecciones generales no es el que le hubiera gustado, pero es "suficiente" para frenar a la derecha y construir un gobierno de "coalición de izquierdas".

También el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha ofrecido la "mano tendida" para una nueva etapa en el Estado español de "diálogo y soluciones" desde la asunción de la "realidad plurinacional".

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado por hecho que el PSOE gobernará con Podemos y los nacionalistas, lo que ha calificado de "mala noticia", aunque ha dicho que hay otra buena, que Ciudadanos hará una oposición leal a la Constitución y acabará gobernando España.

De "optimismo moderado" a la "división" y la "suma"

Al cierre de los colegios electorales y antes de comenzar a publicarse los resultados, el ambiente en la sede del PSOE era de "optimismo moderado" y los socialistas celebraban la alta participación porque tradicionalmente beneficia a los grupos de izquierda

Sanchez se ha enfrentado hoy a sus terceras elecciones generales como líder del PSOE y a las primeras en las que aspira a la reelección como presidente, tras su llegada a Moncloa hace once meses con la moción de censura a Mariano Rajoy.

Cuando esta tarde se han publicado los sondeos que daban la victoria al PSOE, fuentes del PP han señalado a Europa Press que confiaban en "sumar con Ciudadanos y Vox para gobernar", pero ya asumiendo el gran recorte de escaños que se aventuraba para el partido, que atribuyen la responsabilidad a la "división" de voto causada por la irrupción de Vox.

Distintos dirigentes del Partido Popular han señalado a Servimedia que a su partido "se les ha ido el centro" y asumen ya el "mal" resultado que supondría este derrumbe histórico en las primeras elecciones de Pablo Casado como presidente de los populares.

Diversos cargos del PP se han lamentado por un resultado que ni los más agoreros pronosticaban, han señalado fuentes populares. La "buena cornada de Vox" de la que algunos dirigentes hablaban ya es real y "la pérdida del centro" también.

Estas fuentes trasladan a esta agencia que es "terrible" lo que está ocurriendo, con el mayor hundimiento de la historia del PP, si se tienen en cuenta los 107 escaños que logró en 1989 José María Aznar. Algunas voces populares consultadas atribuyen la debacle electoral a una estrategia "fallida" con la que se ha conseguido "movilizar a la izquierda" ante el "temor a las tres derechas" y algunos dicen que este resultado es, directamente, una "catástrofe sin paliativos".

Estas han sido las decimoterceras elecciones a las Cortes Generales de la democracia, en las que se han elegido 350 diputados y 208 senadores. Han estado convocados 36 millones 893,976 electores -34 millones 799,999 residentes en España y dos millones 093,977, en el extranjero-; de ellos, un millón 257,196 eran jóvenes que con derecho a ejercer el derecho a voto por primera vez, y 100,000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.