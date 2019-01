Washington. El presidente Trump negó que en el pasado haya trabajado para Rusia, y llamó a los funcionarios del FBI a que investigan esa hipótesis, “sinvergüenzas” y “policías sucios”.

Los comentarios de Trump los expresó en tono de respuesta a informes que apuntan a que el FBI abrió una investigación de contrainteligencia después de que el presidente despidiera al entonces director de la agencia de inteligencia James B. Comey, en mayo del 2017.

“Nunca trabajé para Rusia”, dijo Trump mientras se preparaba para ir a un evento en Nueva Orleans, y agregó: “No sólo no trabajé para Rusia, creo que es una vergüenza que incluso hayas hecho esa pregunta. Es sólo un engaño”.

Durante una aparición televisiva el sábado por la noche, después de que el diario The New York Times publicara la existencia de la investigación de contrainteligencia sobre el presidente, Trump calificó la hipótesis como “insultante”, pero no respondió directamente.

Sobre el fiscal especial Robert S. Mueller III, Trump comentó: “Era un mal policía y era un policía sucio”.

El presidente también atacó al exdirector interino del FBI Andrew McCabe al describirlo como “un mentiroso probado y fue despedido del FBI”. McCabe tomó la decisión de abrir el componente de contrainteligencia de la investigación de Trump.