El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que el director nacional de inteligencia James Clapper lo llamó para denunciar el reporte "ficticio" sobre un documento que sostiene que Rusia tiene información comprometedora sobre el líder republicano.

En un comunicado emitido el miércoles, Clapper dijo que había conversado con Trump durante la noche y que afirmó al presidente electo que no creía que el reporte publicado por medios contenga información provista por la comunidad de inteligencia.

"James Clapper me llamó ayer (miércoles) para denunciar el reporte ficticio que ha estado circulando ilegalmente. (Son) hechos falsos. ¡Muy mal!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

James Clapper called me yesterday to denounce the false and fictitious report that was illegally circulated. Made up, phony facts.Too bad!