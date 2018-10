México y Colombia producen bienes que se complementan afirmó Rodrigo Contreras, consejero en Bogotá de ProMéxico, considera que los lazos comerciales se pueden estrechar.

¿Cómo está el comercio entre Colombia y México?

Está muy interesante porque está creciendo. La relación que se tenía de las exportaciones mexicanas frente a las colombianas era de 3 a 1 hasta hace dos o tres años. Actualmente, las exportaciones colombianas llegan a un grado de 2, 5 a 1, siendo la balanza superavitaria para el mercado mexicano.

A nivel monetario, el comercio entre estas dos naciones asciende a 6,000 millones de dólares, 4,000 millones son de México y 2,000 millones de Colombia.

¿Cuáles son los principales productos que comercian México y Colombia?

Por parte de México son televisores, aparatos celulares y automóviles. En el caso de Colombia hacia México, las exportaciones van desde aceite de palma, autopartes y algunos insumos secundarios para la industria mexicana.

¿Cuáles son los sectores que se pueden potenciar o que se ven como oportunidad de mercado para los dos países?

Uno es el sector automotriz y autopartes, donde somos complementarios. Ambos tenemos atracción de inversión extranjera en la parte automotriz, todo el sector de autopartes es muy importante y donde creo que podemos ser complementarios. La segunda es la parte de textil y moda, en el que Colombia es líder y donde México ha logrado grandes avances. Otro es el de alimentos procesados, en el que debemos acomodar nuestros productos para que sean aceptados en el mercado asiático. El propósito de la Alianza del Pacífico debe ser de qué manera juntamos las potencialidades que tenemos como mercados productores para llegar a otros.

¿Cuáles son esos puntos en los que falta trabajar para que se pueda comerciar más bilateralmente?

El gran reto es que el empresariado conozca más de las bondades que se tienen entre ambos países. Lo que nos dicen mucho es que el mercado mexicano es muy grande, demasiado voraz y que no van a entrar porque no van a ser competitivos. La regionalización es muy importante, el hecho de poder entrar a una región de México o de Colombia, no necesariamente a todo el país, puede ser un gran reto. Hay falta de información, por ende no se ha despertado tanto interés en las oportunidades que se están generando.