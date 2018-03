Washington. He aquí lo que el fiscal general Jeff Sessions debería haber dicho cuando subió al podio y se dirigió a los periodistas la semana pasada en el Departamento de Justicia: ¿Por fin, no tienen ningún sentido de la decencia? .

Sessions es la víctima del tipo de difamación que la izquierda en el macartismo solía condenar.

¿Recuerda cuando acusar a la gente sin pruebas de tener coordinación con el Kremlin estaba mal visto? Ya no, aparentemente.

De hecho, lo que Sessions enfrentó puede ser peor que el macartismo. Al menos McCarthy tenía razón cuando afirmó que había espías rusos en el Departamento de Estado (véase Hiss, Alger, entre otros). En el programa Meet the Press del fin de semana pasado, el exdirector de inteligencia nacional de Obama, James Clapper, declaró que la comunidad de inteligencia estadounidense que él dirigió hasta hace unas semanas no había encontrado ninguna evidencia de cualquier connivencia entre miembros de la campaña Trump y la inteligencia rusa. Ninguna evidencia.

NOTICIA: Sessions queda entrampado

La sugerencia de que Sessions estaba en connivencia con los rusos y trató de ocultarlo es absurda. Durante las audiencias de confirmación del senador Al Franken sobre las denuncias contenidas en un expediente sin fundamento, se preguntó si había un intercambio continuo de información durante la campaña entre los representantes de Trump y los intermediarios del gobierno ruso . Sessions respondió: Senador Franken, no tengo conocimiento de ninguna de esas actividades, me han llamado como sustituto en un momento o dos en esa campaña y no tuve comunicaciones con los rusos, y no puedo hacer comentarios sobre eso .

Se refería claramente a las acusaciones que Franken acababa de citar de un intercambio continuo de información entre los rusos y el equipo Trump. Su respuesta fue veraz. Posteriormente se le preguntó en una pregunta escrita del senador Patrick­ Leahy: ¿Ha estado en contacto con alguien relacionado con alguna parte del gobierno ruso acerca de las elecciones del 2016, antes o después del día de las elecciones? Sessions respondió No , que de nuevo era veraz.

En retrospectiva, podría haber aclarado que había conocido al embajador ruso Sergey Kislyak en su oficina del Senado en su calidad oficial como miembro del Comité de Servicios Armados del Senado. Pero, ¿por qué lo haría? Una multitud de legisladores demócratas incluyendo a la entonces senadora Mary Landrieu y los senadores Maria Cantwell, Bob Casey, Amy Klobuchar, Jack Reed, Sheldon Whitehouse, y Claire McCaskill, también se han reunido con Kislyak. Eso no sorprende, es su trabajo. No se le preguntó sobre reuniones oficiales.

NOTICIA: Jeff Sessions rechazará investigación sobre Rusia

Entonces el Wall Street Journal reportó sin aliento que Sessions se había reunido de hecho con el embajador ruso en la convención del Partido Republicano.

La administración de Trump dice que el Fiscal General Jeff Sessions actuaba como senador cuando habló con el embajador de Rusia en un evento durante la Convención Nacional Republicana del año pasado en Cleveland , informó el diario, pero el Sr. Sessions pagó los gastos de viaje de la convención con sus propios fondos políticos y habló sobre la campaña de Donald Trump en el evento, de acuerdo con una persona en el evento y los registros de la campaña .

Esta podría ser la mayor no-historia del año. Para aclarar: el entonces senador Sessions viajó a un evento político la Convención Nacional Republicana usando el dinero de la campaña, no el dinero de los contribuyentes, como la ley requiere.

El embajador ruso estaba allí como uno de los 80 embajadores que participan en un programa diplomático oficial, coordinado con el Departamento de Estado de Obama. Él y Sessions se reunieron en un evento público donde hablaron.

¿Cómo, exactamente, esto es un escándalo? Respuesta: no lo es.

Pero eso no ha impedido que los demócratas llamen a la renuncia de Sessions en las principales organizaciones noticiosas para informar sobre el desfile de nuevas revelaciones que vinculan la campaña de Trump con Rusia . Por favor. ¿Y es realmente pura coincidencia que la historia de Sessions saliera a la luz justo después de que Trump entregó un discurso ampliamente aclamado al Congreso? El olor a juego político es intenso.

Sessions se ha retractado de cualquier investigación oficial de la campaña de Trump, como debería. Como exfuncionario de campaña de Trump, concluyó con razón que no debería participar en ninguna investigación de la campaña de Trump para evitar incluso la apariencia de impropiedad.

NOTICIA: Trump denuncia "caza de brujas" contra su secretario de Justicia

El Comité de Inteligencia del Senado ha iniciado una investigación para determinar si hubo alguna colusión entre la campaña de Trump y la inteligencia rusa, como debería.

Los americanos merecen una investigación cuidadosa y desapasionada para que podamos obtener todos los hechos. Y si alguna evidencia real emerge de algún tipo de mal comportamiento, esos hechos deben ser expuestos y los responsables deben rendir cuentas.

Pero si no es así, es totalmente posible que el abrazo de Donald Trump a Vladimir Putin durante la campaña del 2016 no sea más que un ejemplo de mal juicio político (muy parecido a su abrazo al presidente asesino de Siria, Bashar al-Assad). Abrazar a los dictadores es erróneo, pero no es un crimen.

En cuanto a la cacería de brujas, algunos medios de comunicación tienen que mirarse larga y duramente en el espejo. Si lo hacen, pueden ver al viejo Tailgunner Joe mirándolos fijamente.

Thiessen es compañero del American Enterprise Institute y exdirector de discursos del presidente George W. Bush.