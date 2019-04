Madrid. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con la ejecutiva federal del PSOE para analizar los resultados cosechados en las elecciones generales del domingo, en las que los socialistas han quedado como primera fuerza con 123 escaños en el Congreso de los Diputados.

Ayer, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado en una entrevista con Telecinco que su partido vaya a buscar el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con el fin de sumar una mayoría de gobierno que incluya a Unidas Podemos.

Asegura que la “ambición” del líder socialista Pedro Sánchez ha sido siempre gobernar en minoría como ya hizo en la anterior legislatura con 84 diputados, aunque esta vez con 123 escaños. “Siempre hemos aspirado, lo hemos dicho en campaña, que queríamos un proyecto autónomo y nos gustaría que así fuera, pero entendemos que hay que buscar acuerdos”, comentó el dirigente del PSOE.

Ante la posibilidad de formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, como ha planteado su líder, Pablo Iglesias, Ábalos dijo que no daría una mayoría absoluta, ya que la formación morada tiene 42 diputados; respecto a la posibilidad de encontrar el resto de apoyos en ERC, que ha obtenido 15 escaños, el secretario de Organización del PSOE lo ha descartado. “Por ahí no entramos en su momento, dijimos que no íbamos a entrar y no vamos a entrar”, garantizó Ábalos.

Respecto a un posible pacto con Ciudadanos, con el que el PSOE sí sumaría mayoría absoluta, lo ha visto difícil porque la reflexión que está haciendo la formación morada de no dar ningún apoyo a Sánchez es “inadecuada” y se mantiene en la “radicalidad”.

Triste

Inés Arrimadas, del partido Ciudadanos, se ha mostrado triste porque “a Ciudadanos y PP no les salen las cuentas para formar gobierno”.

“Ciudadanos no puede pactar con el que ha pactado con Torra, Bildu y Puigdemont”, comentó Inés Arrimadas, número dos en la lista de Ciudadanos en las Cortes Generales de Madrid.