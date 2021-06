París, Francia. Tras su participación en la reunión de cancilleres del G20, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que existe preocupación por la inequidad en el acceso de vacunas contra el Covid-19, como es el caso del continente africano, con apenas 2% de dosis administradas, y de algunos países de América Latina y el Caribe.

Ante dicha situación consideró que “el G20 puede hacer más”, mientras que México ya hace su parte pues se corre el riesgo de enfrentar una pandemia que va a convertirse casi en endémica.

“No, no estamos compartiendo lo que nos sobra, estamos compartiendo las vacunas que tenemos disponibles (...) vamos a llegar esta semana a más o menos 60 millones de dosis. Tenemos que compartir ya una parte de eso con otros países que no tienen ni siquiera el millón de vacunas”, enfatizó en una conferencia de prensa virtual.

El canciller señaló que otro tema es lograr la reactivación económica y social a través del multilateralismo.

Informó que se reunión con sus homólogos de Canadá, India, Italia y Reino Unido para revisar la agenda bilateral y relanzar la colaboración en temas de interés.

Hoy el canciller hace una vissta bilateral en Francia.

Frontera con Estados Unidos

Respecto al cierre fronterizo entre México y Estados Unidos, el canciller consideró que la restricción a viajes no esenciales se mantendrá.

“Lo que México está planteando es que, conforme avance la vacunación de ambos lados de la frontera, el criterio para determinar qué restricciones y qué actividades van a ser consideradas esenciales y cuáles no, vaya cambiando. Entonces, no estaría yo esperando que simplemente se dejen sin efecto todas las restricciones un día”, declaró.

“Yo no esperaría que de pronto un 21 -por decir algo-, el 21 de julio, nos digan: ya no hay restricciones, eso no lo veo como el escenario”.

geopolitica@eleconomista.mx