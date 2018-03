El país más perjudicado por el proteccionismo estadounidense es México, nación con la que la Unión Europea (UE) aceleró la negociación de la modernización de su acuerdo comercial y cuyo modelo se parece efectivamente mucho al CETA , según palabras de Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio, quien celebró la firma del controvertido tratado comercial.

El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por su sigla en inglés) de la UE con Canadá fue aprobado la semana pasada por el Parlamento Europeo, a pesar de la fuerte oposición que desató dentro y fuera de la Eurocámara, y busca convertirse en el modelo de otros tratados, como el negociado actualmente con México.

La comisaria europea afirma que en el nuevo escenario tanto México como Latinoamérica serán prioritarios para la agenda de puntos esenciales de la UE en cuanto a comercio, justamente cuando el mandatario canadiense Justin Trudeau pareciera no darle importancia a la relación comercial con México.

El acuerdo que tenemos con México es del año 2000, se ha quedado viejo, hay que actualizarlo , explicó Malmström, según AFP.

La incertidumbre planea en el comercio internacional multilateral, después que el presidente de EU, Donald Trump, retirara a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y anunciara su intención de renegociar el TLCAN.

El CETA podría convertirse en el modelo de todos los futuros acuerdos comerciales ambiciosos , si tiene éxito. En caso contrario, podría ser el último , advirtió el primer ministro Trudeau.

Por su parte, Malmström aseguró: Tenemos un amigo y aliado importante que parece estar al menos en parte desvinculándose de la escena internacional, que promueve menos comercio, más proteccionismo , dijo en referencia a Estados Unidos, a pregunta.

Pese al interés de la UE por México, para Canadá, México no es un socio estratégico, no obstante que el comercio anual entre ambas naciones asciende a 37,800 millones de dólares. Para la mayoría de los canadienses es más importante que su gobierno enfoque el esfuerzo comercial de su país con EU y Europa, sus dos principales socios comerciales. De acuerdo con una encuesta publicada por el principal periódico de ese país, el Globe and Mail, 49% quiere que su gobierno dé prioridad a la relación con EU y, en segundo lugar, 33% favorece el estrechar la relación con la Unión Europea (UE).