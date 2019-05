EN MEDIO de la búsqueda de soluciones para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunirán este jueves en Washington.

El canciller mexicano precisó que se abordarán diversos temas de la relación bilateral.

“Vamos a hablar de varios temas, el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y los países de Centroamérica es el tema número uno que me interesa conversar con él”, informó a periodistas tras su participación en la conferencia Impulsando el Potencial Económico de México: Una Nueva Visión para la Inversión y el Desarrollo Económico.

Ebrard puntualizó que si no se invierte en el sur de México y en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, el flujo migratorio se va a incrementar con el paso del tiempo.

“Nosotros tenemos una idea que a lo mejor es distinta (en referencia a las quejas de Donald Trump en Twitter de que México no está haciendo nada para detener el flujo de migrantes), tenemos la idea, o la tesis, de que si no se invierte en el sur de México y sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, de manera importante, el flujo migratorio pues no va a variar, por esto se presentó el lunes el plan de integración y vamos a insistir en todos los foros porque esa es la solución, las demás opciones no las vemos efectivas y ahí esta la realidad que lo demuestra”, manifestó.

Mientras tanto,el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es buena la relación que tiene con la administración estadounidense y no entrará en confrontación.

“Nosotros no queremos pleito, queremos cooperación para el desarrollo”, expresó.

Defensa por el diálogo

El canciller reiteró que el gobierno de México no es indiferente a lo que sucede en Venezuela, por lo que defiende que se mantenga la estrategia que busca una solución pacífica a través del diálogo y la negociación, ya que propiciar una salida violenta en el gobierno sólo generaría una mayor crisis humanitaria.

“Hay dos estrategias básicamente a nivel global, una destituir y aislar al gobierno de Maduro y la otra estrategia que nosotros planteamos junto con otros países es abrir el diálogo el cual después de tres meses ya inició”, dijo.

Embajador de EU

Garantizar el Estado de Derecho en la frontera, la lucha contra el narcotráfico, así como apoyar estrategias en migración y la aprobación del USMCA, forman parte de las prioridades de trabajo para el abogado Christopher Landau, en caso de ser ratificado por el Senado de EU como embajador en México.

Durante su audiencia de nominación ante el Comité de Relaciones Exteriores, Landau refrendó su compromiso de apoyar al gobierno mexicano en su plan migratorio con Centroamérica.(Con información de Jorge Monroy)