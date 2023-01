Ebrard: lo de Pompeo, campaña antimexicana

Ciudad de México. Lo que no se nombra no existe.

El precandidato de Morena a la presidencia y secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard respondió en una carta sin logo de la secretaría de Relaciones Exteriores a las afirmaciones que hace Mike Pompeo en su libro Never give an inch (Nunca cedas en nada).

Ebrard califica a las palabras de Pompeo como una “campaña basada en ideas antimexicanas”.

Pompeo describe en el libro lo acordado con Ebrard en un hotel de Houston dos semanas antes de que iniciara el gobierno del presidente López Obrador: “El plan de Ebrard era simple: México aceptaría en privado permitir que Estados Unidos devolviera a casi todos los migrantes que transitaban por México a Estados Unidos para solicitar asilo. Su principal petición fue la siguiente: Él no firmaría nada y no habría ningún anuncio público sobre este plan”, señala Pompeo.

El quid pro quo fue que Donald Trump no colocaría obstáculos a la política del presidente López Obrador durante su gobierno. De esta manera AMLO no tuvo problmea en reinterpretar públicamente el acuerdo de Ebrard con Pompeo como una más de las históricas imposiciones de Estados Unidos. No era difícil subirse a las olas provenientes de la asimetría histórica, es decir: Estados Unidos es el fuerte y México el débil, por lo tanto, no nos extrañemos que Donald Trump nos imponga el programa. Pese a ello, AMLO mantuvo bajo perfil en el tema. Lo suficiente, como para viajar a Washington para agradecerle a Trump su trato hacia los mexicanos.

El secretario Ebrard nunca reveló lo acordado com Pompeo ni manifestó su inquietud por el programa “Quédate en México”, por el contrario, decidió abrir zonas críticas hacia Estados Unidos como en el tema de las armas y ofreció a la izquierda anti yankee escenas de cariño con Evo Morales. Sí dijo que no se trataba de un acuerdo tipo Tercer País Seguro, sin embargo, la naturaleza del acuerdo sí era compatible con dicho programa.

Violación de DDHH

El problema del programa “Quédate en México” es la violación de los derechos humanos que muchos de los migrantes han recibido en México: no hay garantías para su seguridad.

En una entrevista con López Dóriga la tarde de ayer 26 de enero, Ebrard comentó que lo escrito por Pompeo obedece al calor del periodo electoral estadounidense, sin embrago, es el propio secretario de Relaciones Exteriores, y no Pompeo, quien se encuentra en plena campaña electoral.

La posverdad lo explica todo.