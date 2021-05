Washington. El secretario de Estado Antony Blinken dijo que Estados Unidos apoya que israelíes y palestinos convivan pacíficamente en dos Estados, poco antes de emprender un viaje a Oriente Medio.

"Si no hay un cambio positivo y especialmente si no encontramos la manera de ayudar a los palestinos a vivir con más dignidad y más esperanza, este ciclo probablemente se repetirá. Y eso no lo quiere nadie", dijo Blinken días después del inicio de una tregua entre Hamás e Israel luego de 11 días de violencia que dejaron más de 200 palestinos muertos.

El jueves, el Departamento de Estado anunció que Blinken viajará a Oriente Medio "en los próximos días" con la idea de reunirse con sus pares israelíes y palestinos.

El respaldo de Blinken a una solución de "dos estados" -por la cual supuestamente israelíes y palestinos convivirían en paz como vecinos- sigue siendo una vieja meta estadounidense pero "no necesariamente se alanzará hoy", dijo Blinken en la cadena ABC.

Por su parte, Naciones Unidas llamó a una reconstrucción duradera de la Franja de Gaza y a solucionar las "causas profundas" del conflicto palestino-israelí para devolver la "esperanza" y evitar nuevas "destrucciones".

En París, el ministro francés de Relaciones exteriores Jean-Yves Le Drian advirtió contra "un riesgo de apartheid" en Israel si no se logra una solución con dos Estados que incluya a los palestinos.

"En las ciudades israelíes, las comunidades se enfrentaron" durante la ola de violencia, subrayó Le Drian durante la emisión televisiva y radial Le Grand Jury RTL. "Es la primera vez y eso muestra que si hay otra solución distinta a la de dos Estados, aparecerían los ingredientes para un apartheid que duraría mucho tiempo".