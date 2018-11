El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el martes sus críticas al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, al decir que el alza de las tasas de interés y otras políticas del banco central están dañando a la economía del país, reportó el Washington Post.

"Hasta ahora no estoy nada contento con mi elección de Jay", dijo Trump en una entrevista con el Post, de acuerdo al diario, en referencia al hombre al que eligió el año pasado para liderar el banco central.

"Ni siquiera un poco. Y no estoy culpando a nadie, pero les digo que creo que la Fed está errada con lo que hace", agregó.

En los últimos meses, el presidente republicano ha criticado reiteradamente a Powell y a los incrementos del costo del crédito por parte de la Fed, que asegura está encareciendo el financiamiento del creciente déficit de su Gobierno. Trump ha dicho que la Fed está "loca" y es "ridícula".

"Estoy logrando acuerdos y la Fed no me lo está haciendo fácil", dijo el martes Trump al Post. "Ellos están cometiendo un error porque yo tengo una corazonada y esa corazonada a veces me dice mucho más de lo que me puede decir el cerebro de otra persona", agregó.