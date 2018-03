Donald John Trump juró este viernes 20 de enero como presidente de los Estados Unidos número 45. Trump, de 70 años, fue juramentado por el juez John G. Roberts Jr. Su esposa, Melania Trump, estaba a su lado. El juramento fue dado usando dos Biblias una de la inauguración del Presidente Lincoln, y otra que la madre de Trump le dio en 1955.

En la ceremonia realizada en las imponentes escalinatas frente al Capitolio, sede del Congreso estadounidense, también prestó juramento el nuevo vicepresidente, Mike Pence.

Siguiendo el camino de investiduras anteriores, Donald Trump y Barack Obama fueron juntos al Capitolio el viernes, donde el empresario inmobiliario y estrella de la TV reality que volvió la política estadounidense patas arriba y atrajo a los votantes furiosos con Washington, se preparaba a prestar juramento como 45to presidente de los Estados Unidos, después de ocho años de gobierno demócrata.

Trump puso en marcha la jornada de su investidura con un Tuit: "¡Todo empieza hoy!" También dijo: "Los veré a las 11:00 A.M. para la juramentación. EL MOVIMIENTO CONTINUA - ¡LA OBRA COMIENZA!"

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!