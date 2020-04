Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el gobierno recomienda a sus ciudadanos a protegerse el rostro cuando salgan a la calle para tratar de detener la propagación del nuevo coronavirus.

Trump dijo desde la Casa Blanca que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) urgen a la población a llevar algo que cubra la cara, como bufandas, pero evitar utilizar barbijos con el fin de reservarlos para los trabajadores de la salud.

"Va a ser una cosa realmente voluntaria", remarcó y agregó que "yo elijo no hacerlo".

"Usar una máscara mientras recibo presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas, no sé, no me surge por mí mismo", agregó.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hizo el jueves una recomendación similar a los habitantes de la ciudad.

Los CDC insisten en la necesidad de cubrirse el rostro cuando hace compras, momento en el que es difícil cumplir con el distanciamiento social.

Asimismo, publicaron un estudio que destaca casos de transmisión del virus en Singapur por personas asintomáticas.

Esto representa un cambio, pues las autoridades han dicho durante semanas, basados en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC, que no era necesario usar máscara a menos que se tuvieran síntomas de coronavirus.