Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para refromar las prácticas policiales en respuesta a la ola de protestas contra el abuso y el racismo de sus efectivos que sacude el país.

Tras semanas de protestas contra el racismo y la brutalidad policial provocadas por la muerte de George Floyd, un afroamericano que pereció el 25 de mayo a manos de la policía en Mineápolis, Trump buscó dar una respuesta política al aumento de la preocupación sobre la injusticia racial, en camino a una elección en la que buscará un segundo mandato el 3 de noviembre.

El decreto incluye una prohibición de técnicas de estrangulamiento como método de inmovilización, a menos que “la vida de un oficial de policía esté en peligro”, dijo Trump.

También “alienta” a las unidades policiales a adoptar “los más altos estándares profesionales”, agregó el mandatario.

Subrayando su voluntad de restaurar “la ley y el orden”, también destacó la necesidad de “reunir a la policía y a la comunidad, no de mantenerlos alejados”.

“Se pretende ofrecer un futuro seguro a los estadounidenses de todas las razas, religiones, colores y creencias”, afirmó.

El decreto anima a los departamentos de policía a emplear los últimos estándares en el uso de la fuerza, mejorar el flujo de información para que los agentes no sean contratados sin saber si tienen malos historiales y sumar a trabajadores sociales en casos no violentos que impliquen drogadicción y ausencia de hogar, dijeron funcionarios.

Trump reiteró que se opone a los llamados a “desfinanciar a la policía”, repensando o, incluso, desmantelando los departamentos policiales.

Desafortunadamente, esta orden ejecutiva no generará un cambio integral importante; no contiene una reforma en la rendición de cuentas de la policía como la sociedad lo exige”, comenta el líder de los demócratas en el senado Charles Schumer. para Nancy Pelosi, la orden ejecutiva se “quedó corta”.

Buscan bloquear libro de Bolton

En otro tema, el gobierno de Trump presentó el martes una demanda judicial para tratar de evitar la publicación del libro del exasesor de seguridad nacional John Bolton, que según extractos revela “el caos” en la Casa Blanca.

La demanda, presentada en el tribunal federal de Washington DC, dice que Bolton no ha dejado que el texto sea examinado, lo que significa que su libro estaría en “incumplimiento claro” de los acuerdos que firmó para conseguir el cargo y obtener acceso a información clasificada. El libro, titulado “The Room Where It Happened: A White House Memoir”, será puesto a la venta el 23 de junio.