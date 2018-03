El presidente electo estadounidense, Donald Trump, cuyas declaraciones en Twitter captan la atención del mundo cada día, afirmó que no le gusta usar esta red social, en una entrevista que será difundida este miércoles.

"No me gusta tuitear", declaró Trump al programa "Fox & Friends" de la cadena Fox.

"Hay otras cosas que podría estar haciendo. Pero enfrento medios muy deshonestos, una prensa muy deshonesta. Y ésta es la única manera en que puedo contrarrestarlo", dijo Trump en un extracto de la entrevista difundido el martes por la noche.

Desde que ganó la presidencia en noviembre, el magnate republicano ha explotado Twitter para hacer anuncios sobre su gobierno, influir en política exterior y lanzar dardos contra sus críticos.

Consultado si seguiría usando la red social cuando sea presidente, Trump respondió "sí".

Nadie piense que Donald Trump dejará de tuitear después de su investidura como presidente. Y aclaró al programa de Fox & Friends que seguirá dando a conocer sus opiniones a través de los tuits de 140 caracteres, sobre todo de madrugada, que tanto festejan sus seguidores.

Will be interviewed by @ainsleyearhardt on @foxandfriends - Enjoy!