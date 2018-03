El presidente Donald Trump declaró este miércoles que si un tribunal anula su decreto de prohibir la entrada a personas de siete países de mayoría musulmana, Estados Unidos "nunca podrá tener la seguridad y la protección que debemos tener".

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito está evaluando la apelación que hizo el gobierno de Trump a la suspensión del decreto dictada por un tribunal inferior. El tribunal cuestionó la aseveración del gobierno de que la prohibición se debía a temores de terrorismo, pero dudó de los alegatos de un abogado de que era inconstitucional por señalar a los musulmanes.

Trump tuiteó la mañana de este miércoles: "Si el gobierno no gana este caso como obviamente debería ganarlo, el país nunca podrá tener la seguridad y la protección que debemos tener. ¡Pura política!".

Trump calificó este miércoles de "politizada" a la justicia de Estados Unidos, que suspendió su decreto migratorio y cuya suerte depende ahora de tres jueces de una corte de apelaciones de San Francisco.

"Jamás quiero decir que un tribunal es parcial, por lo tanto no voy a decir que es parcial y aún no tenemos una decisión", dijo Trump en una reunión con la asociación de comisarios policiales.

"Pero los tribunales parecen estar tan politizados, y sería muy bueno para nuestro sistema de justicia que pudieran leer una declaración y hacer lo correcto", añadió.

El decreto de Trump cerró las fronteras a todos los refugiados durante 120 días, y de manera indefinida a los refugiados sirios. Los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen tienen prohibida la entrada durante 90 días.

