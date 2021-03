Nueva York. Un exjefe del narcotráfico de Honduras contó el día de ayer en un juicio por tráfico de drogas en Nueva York que el acusado, Geovanny Fuentes Ramírez, le dijo que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y "se burlaba de la DEA".

El excapo Leonel Rivera, que lideró el temido cartel de Los Cachiros y ahora colabora con el gobierno estadounidense, contó que Geovanny Fuentes le dijo que "tenía evidencia, fotografías, videos para mostrar cómo Juan Orlando, el presidente de Honduras, estaba recibiendo cargamentos de cocaína procedentes de Colombia en los aeropuertos de San Pedro Sula y Tegucigalpa".

Fuentes quería pedir a la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que le dejara salir un mes de la prisión para recuperar esas pruebas, dijo Rivera.

Según el exjefe de Los Cachiros, Fuentes le dijo que el presunto tráfico de drogas tenía lugar, pero la DEA no se daba cuenta y que Juan Orlando Hernández se burlaba de la DEA".

Devis Leonel Rivera Maradiaga, que confiesa haber matado u ordenado la muerte de 78 personas y colaboró con la DEA dos años antes de entregarse a las autoridades estadounidenses en 2015, espera reducir su sentencia de cadena perpetua más de 30 años de cárcel a cambio de su testimonio.

Los fiscales del distrito sur de Nueva York aseguran que el presidente de Honduras y el acusado fueron socios en el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, pero Hernández no ha sido inculpado.

"¿Sobornar a un presidente no es barato, cierto?", preguntó a Rivera el abogado de la defensa Abraham Moskowitz. "No es barato, es caro", dijo Rivera, quien asegura haber sobornado a todos los presidentes de Honduras desde 2006 a cambio de protección para el tráfico de drogas y de la promesa de no extraditarlo a Estados Unidos.

Rivera dice que pagó a Hernández un soborno de 250,000 a 300,000 dólares en 2009, cuando éste era presidente del Congreso y candidato a la presidencia, y que tras su elección le pagó una segunda coima.