Washington. El presidente Trump llevó a su cuenta de Twitter un mensaje que el gobierno de México no abordó públicamente tras finalizar el pasado viernes las negociaciones cuyo objetivo final, para México, era echar abajo el arancel general de 5% a todos los productos que Estados Unidos compra al país.

En una entrevista en el programa Face the Nation de CBS News, la embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena, comentó a este respecto: “Tenemos entendido que sin aranceles y con la ratificación del T-MEC, habrá un aumento en el comercio agrícola y de productos manufacturados”.

La diplomática recordó que México ha pasado de ser el tercero al principal socio comercial para Estados Unidos durante el último año.

El presidente Trump escribió en Twitter que “México no estaba cooperando en la frontera en cosas que teníamos, y ahora tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente, de que van a cooperar mucho y quieren hacer el trabajo correctamente”.

Trump se refería, en parte, a que México llevará a su frontera sur a la Guardia Nacional. Sobre el tema, la embajadora Bárcena comentó: “Quiero explicar que el despliegue se llevará a cabo ahora, porque, hasta hace dos semanas, aún estábamos discutiendo las leyes para implementar la Guardia Nacional”.

Respecto al incremento en el número de inmigrantes centroamericanos que han ingresado a Estados Unidos durante los recientes meses, Margaret Brennan de CBS preguntó a la embajadora si Trump impuso cifras para que las cumpla México y las revisen en 90 días.

Bárcena dijo que no se había hablado de números, pero sí de disminuirlos a los niveles del 2018. “Se cree que 1 o casi 1% de la población hondureña ha abandonado su país en los últimos cinco meses, y lo mismo en Guatemala”, comentó.

Frente a la cifra que Margaret Brennan citó sobre el número de migrantes que ingresaron a Estados Unidos el mes pasado, “más de 100,000”, Bárcena reconoció que el aumento “fue totalmente inesperado”.

Al finalizar la entrevista, la conductora de Face the Nation no quitó el dedo del renglón sobre los acuerdos que no se hicieron públicos.

Desafíos en común

En particular, las dudas sobre lo acordado las sembró el presidente Trump, al tuitear que México hará grandes compras a Estados Unidos de productos agrícolas. Bárcena refirió que, sin los aranceles y con la entrada del T-MEC, el nivel de intercambio crecerá, aceptando que México es el segundo comprador en este tipo de productos.

“Creo que hay muchos detalles que discutimos durante la negociación y no las pusimos en la declaración porque son caminos diferentes que debemos seguir.

La embajadora mexicana aseguró que el país desea trabajar con EU muy de cerca en los desafíos en común.