La Habana. El opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga, quien sostenía una huelga de hambre en protesta a la condena de un año de prisión por presuntamente agredir a un oficial, fue liberado por las autoridades, informó un representante de la disidencia.

“Fue liberado y ahora viajo a visitarlo”, dijo telefónicamente José Daniel Ferrer, secretario Ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu ).

Según una nota de prensa de la Unpacu, Núñez, quien el lunes cumplió 62 días de huelga de hambre y estaba recluido en una sala penal de un hospital de Santiago, fue excarcelado en “libertad absoluta” y consideró que fue motivada por una sostenida campaña internacional a su favor.

“Porque si no es por la campaña que me hicieron mis hermanos y ustedes principalmente en Estados Unidos, no me sueltan”, dijo luego Núñez, citado en la nota de Unpacu.

El gobierno cubano no reconoce legalmente a las organizaciones opositoras y considera a los activistas “mercenarios” al servicio de Washington.

Boicot

Con alaridos, golpeando a puñetazos escritorios y estrellando libros contra las mesas, una quincena de diplomáticos de Cuba boicotearon este martes una sesión convocada por Estados Unidos para exponer la situación de los presos políticos en la isla.

“¡Cuba sí, bloqueo no!”, “¡Levanten el bloqueo a Cuba!”, gritaban los diplomáticos en la sesión del Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc) titulada “¿Presos por qué?”, impidiendo que la representante estadounidense ante el Ecosoc, Kelley Currie, y el jefe de la OEA, Luis Almagro, pudieran ser escuchados.

“Nunca en mi vida había visto a diplomáticos comportarse como la delegación cubana se comportó hoy”, dijo Kelley Currie.