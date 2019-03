Londres. El parlamento británico vivió la segunda jornada consecutiva de alta tensión.

Se votó en contra de abandonar la Unión Europea (UE) sin acuerdo, por un ajustado margen de 312 a 308 diputados.

Esta decisión, aunque no vinculante, es un nuevo revés para la primera ministra, Theresa May, quien quiere mantener la opción de un Brexit no pactado como última alternativa para presionar a Bruselas en busca de una nueva renegociación del tratado de salida.

May había llevado a la Cámara de los Comunes una enmienda proponiendo descartar un Brexit sin acuerdo, pero dejando esta salida no pactada como “opción por defecto” si no se encuentra otra fórmula para implementar la salida de la UE. Sin embargo, una moción de un grupo de diputados, rechazando la ruptura hostil en cualquier circunstancia, logró la citada mayoría ajustada.

Posteriormente, la enmienda original de May también salió adelante por 321 a 278 votos. Esto creó una fuerte confusión, ya que aparentemente los Comunes aprobaron dos mociones con contenidos algo diferentes. Fuentes parlamentarias indicaron que la moción del gobierno había sido cambiada para adaptarla a la aprobada anteriormente, algo de lo que no se percataron algunos parlamentarios.

¿Retrasar el divorcio?

Tras la votación, la primera ministra aclaró que “la opción legal por defecto” sigue siendo que Reino Unido dejará la UE el 29 de marzo si no se encuentra una alternativa, ya que esta fecha se encuentra incorporada a la normativa.

Después de que el Parlamento británico rechazara el martes el acuerdo alcanzado por May con Bruselas para implementar el Brexit, y descartada en principio una separación no pactada, hoy los diputados votarán si prefieren pedir un aplazamiento de la fecha prevista de salida como vía intermedia. Se espera que sea aprobada. Esta solicitud debe ser autorizada de manera unánime por todos los países de la UE, algo que se podría debatir en la cumbre prevista para el 21 y 22 de marzo.

Si el Parlamento británico sigue sin inclinarse por ninguna de las diferentes fórmulas en las próximas semanas, podría irse a unas elecciones anticipadas para que una nueva composición de la Cámara de los Comunes trate de resolver el bloqueo.