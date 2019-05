Buenos Aires. Anunciada la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández, ahora surgen dudas sobre cómo se comenzó a gestar el equipo. Sin embargo, el exjefe de gabinete ya reveló parte y aclaró que la idea provino de la expresidenta.

El ahora precandidato a presidente reveló que Cristina le ofreció ocupar la candidatura a mediados de semana. “Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Me llamaron todos, desde Tinelli en adelante”, dijo Fernández en declaraciones la radio Rock & Pop.

“El país no necesita a alguien como yo que divido, sino a alguien como vos que suma”, reveló que le expresó Cristina a Alberto Fernández. Durante la semana, la expresidenta se puso a disposición de los dirigentes del justicialismo para la construcción de un “gran frente patriótico” que le permita al peronismo “recuperar el gobierno” en las elecciones de octubre.

Alberto Fernández, el dirigente peronista porteño reconocido como un hábil armador de la política tras bambalinas, volvió a las huestes K luego de haberse alejado del kirchnerismo con duras críticas durante 10 años.

El exjefe de gabinete jugó sus primeras armas en política en 1995, al lado de Alberto Iribarne y Jorge Argüello como opositores al menemismo en el PJ porteño, que contaba con el apoyo encubierto del entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde. Pero fue el ahora legislador del Parlasur y hombre cercano al papa Francisco, Eduardo Valdéz, quien presentó a Alberto Fernández a Néstor Kirchner, que tiempo después sería su hombre de confianza y se convertiría en el 2003 en su jefe de gabinete.

Reacción de Macri

Tras el anuncio de la exmandataria Cristina Fernández de que será candidata a la vicepresidencia con Alberto Fernández como candidato en las próximas elecciones, el presidente Mauricio Macri aseguró: “Volver al pasado sería autodestruirnos”.

En un acto en la ciudad de Buenos Aires, Macri pidió “sacar las raíces podridas” y señaló: “El pasado solamente nos va a destruir”, informó La Nación.

La imagen de Cristina Fernández genera rechazo en parte del peronismo que ella integra, como por ejemplo entre el jefe del bloque justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto; el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el exjefe de Gabinete, Sergio Massa, quienes ya anunciaron su intención de presentarse a las primarias.