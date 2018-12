Londres. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, presentó una moción de censura contra la primera ministra británica, Theresa May, por su decisión de no poner a votación de los parlamentarios su plan de acuerdo del Brexit antes de enero.

El gobierno es quien decide permitir o no la organización de un debate y de un voto sobre una moción así. Si ésta es adoptada, no sería jurídicamente vinculante para Theresa May, pero reflejaría una vez más su inestable posición, apenas una semana después de superar por un margen de 83 votos la moción de confianza de su propio partido.

Theresa May confirmó que el Parlamento británico votará el acuerdo del Brexit el 14 de enero, después de que esta importante votación fuera aplazada tras estar prevista para el 11 de diciembre.

Corbyn acusó a May de retrasar “cínicamente” la votación para “manipular al Parlamento y hacerle elegir entre dos soluciones inaceptables: su acuerdo o no acuerdo”.

Corbyn contaría en principio con el respaldo de 308 parlamentarios frente a los 317 conservadores, incluidos los laboristas, los nacionalistas escoceses y galeses, los liberaldemócratas y el Partido Verde. Los 10 diputados del Partido Democrático Unionista, que sellaron un acuerdo de apoyo con May pero han anunciado su oposición al acuerdo del Brexit, podrían bastar para desequilibrar la balanza y poner a May contra las cuerdas.

Si el gobierno se niega a debatir esta moción, Jeremy Corbyn podría someter una moción contra el conjunto del gobierno, un proceso que podría desencadenar en la organización de unas nuevas elecciones legislativas.

Repudio

May retrasó la primera votación al considerar que no tendría los apoyos suficientes para que el acuerdo firmado con Bruselas en noviembre contara con el visto bueno del Parlamento. Sólo unas horas después, May fue objetivo de una moción de confianza por parte de los disputados de su partido, de la cual logró salir victoriosa.

“No rompamos la confianza del pueblo británico organizando otro referéndum”.

Una nueva consulta popular “provocaría un daño irreparable a la integridad de nuestra vida política”, dijo.