La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, recibe a Expansión en su despacho en el Parlament, una semana después de arrancar la nueva legislatura catalana.

—¿Qué se puede hacer desde la oposición en el Parlament para que vuelvan las compañías que han abandonado Cataluña?

Cuanto más tiempo estén fuera, más difícil va a ser que regresen. Hemos analizado muy a fondo lo que ocurrió en Quebec, donde fruto de la incertidumbre política, muchas de las empresas que se fueron nunca regresaron. No queremos que lo mismo pase en Cataluña. Para conseguirlo, hay que lanzar un mensaje muy claro desde el gobierno catalán: a partir de ahora, se van a respetar las leyes y se legislará con vocación de estabilidad y seguridad jurídica.

—¿Qué puede hacer desde la oposición para ayudar al Govern a la hora de pasar página a la desaceleración que arrancó tras el 1-O?

Si tenemos un Govern independentista que vuelve a hacer lo mismo, no podremos hacer nada desde la oposición. No hay peor espantapájaros para los inversionistas y las empresas que un gobierno que se salta la ley.

—Y, en Cataluña, ¿con un gobierno secesionista se podría hacer?

Con un gobierno independentista que se quiere saltar la ley y que dice que está orgulloso de lo que hizo y que volverá a hacerlo, será imposible. Es importante que el procés termine.

El exconsejero de economía y líder de ERC, Oriol Junqueras, había hecho gala en la última legislatura de ser true liberal. ¿Ve posibles acuerdos con su partido?

No hay nada menos liberal y menos europeísta que un nacionalista.

—¿Ante las dudas que expresa hacia JxCat y ERC, cómo se pueden conseguir amplios consensos?

Es una pregunta que hay que hacer a los independentistas, que son los que dicen que quieren gobernar la Generalitat. En C’s hemos ganado las elecciones, estamos preparados para gobernar y desde la oposición hemos demostrado que somos responsables, pero no con un Govern obsesionado y que sabe que la independencia es imposible. El margen para el consenso es muy amplio si dejamos a un lado la secesión, que fractura a la sociedad catalana por la mitad, que no nos deja avanzar hacia adelante ni nos permite hacer nada.

—¿Carles Puigdemont, alguien de ERC o un candidato que todavía no conocemos? ¿A quién prefiere como presidente de la Generalitat?

No es un tema de personas. Yo no tengo animadversiones personales, y no se trata de quién me cae mejor o peor, o ver quién es más educado o más guapo. Lo que veo es que, por ahora, propongan a quien propongan, harán lo mismo, y no renunciarán a seguir con el cuento del procés. No es un tema de afinidades, sino de proyecto, y para mí, el suyo es una obsesión. Si la voluntad del independentismo es seguir con la matraca, el toma y dale y la incertidumbre, es igual a quién pongan como presidente.

su mundo

—¿Qué personaje político es su referente?

No soy mitómana. Hay movimientos políticos interesantes, En Marche!, liderada por el presidente francés, Emmanuel Macron, es interesante, Justin Trudeau (primer ministro de Canadá), también...

—¿Y algún personaje histórico que admire?

Pondría a Clara Campoamor como ejemplo de lucha.

—¿A quién escogería: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy?

(Silencio) Mmm... ¿no puedo escoger a Suárez?

—¿Iría a cenar con Donald Trump?

Hay mucha más gente con la que lo haría, la verdad.

—¿Con qué político independentista preferiría ir a cenar?

Con muchos. No tengo problemas. He tomado cafés y he comido con muchos políticos de ellos. A mi boda vinieron muchos independentistas, no tengo ningún problema.

—Si la apuntan con una pistola y debe elegir como presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont o a Oriol Junqueras, ¿a quién escogería?

Tienen el mismo proyecto político. No hay ninguna diferencia. Se ha demostrado. Han gobernado los dos y han hecho lo que han hecho.

—¿Cómo convenció a su marido (el exdiputado de CiU Xavier Cima) de que la votara?

Yo nunca le he pedido que me vote. Considerando todo lo que había pasado, pensó que en estas elecciones era la mejor opción. Fue un voto quizás no para siempre, un voto prestado y útil.

—¿Qué libro está leyendo?

Ja sóc aquí,de Josep Tarradellas. Fue un presidente con el que no comparto muchas cosas pero creo que fue capaz de ser responsable en un momento histórico.