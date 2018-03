WASHINGTON. ¿El presidente Trump tiene una doctrina de política exterior? Todo el cuerpo diplomático en Washington­ quiere saberlo.

Todos los días envío de regreso el mismo cable diciendo: ‘Realmente no lo sabemos’ , dijo un embajador extranjero a The New Yorker.

Después del primer fin de semana de la Presidencia de Trump, tenemos algunas pistas. Trump cree en la paz a través de la fuerza y quiere revitalizar un ejército estadounidense que afirma estar agotado . En su discurso inaugural, prometió derrotar al Estado Islámico y erradicar el terrorismo islámico radical una frase que no teme repetir ad nauseam completamente de la faz de la tierra .

Cómo su administración tiene la intención de lograr algo de eso está por verse. Pero hay un claro mensaje para ser escuchado: el mantra de Trump de América Primero .

El eslogan tiene un pasado desagradable originalmente invocado por simpatizantes fascistas antes de la Segunda Guerra Mundial pero el presidente Trump tiene la intención de reciclarlo para nuestros inciertos tiempos modernos.

Basado en su propia retórica, aquí hay un desglose inicial de lo que pensamos que América Primero significará para el mundo:

-No hay necesidad de una superpotencia moral: El mundo debe saber que no vamos al extranjero en busca de enemigos, siempre somos felices cuando los viejos enemigos se hacen amigos y cuando los viejos amigos se convierten en aliados , dijo Trump en su inauguración. Fue un claro rechazo del proyecto neoconservador que una vez animó al Partido Republicano, la creencia de que Estados Unidos debe buscar activamente diseminar la democracia y los valores americanos, incluso cuando son entregados a través de tanques y Humvees.

Pero Trump no es un aislacionista, como se ha descrito a veces. Más bien, al ritmo de América Primero , Trump está declarando un fin no al compromiso americano con el mundo, sino a los patrones largamente familiares­ de ese compromiso.

Trump cree en la importancia de las negociaciones entre naciones sobre pactos comerciales multilaterales o cualquier otro arreglo internacional. Posiciones que fueron una vez las piedras angulares de la diplomacia estadounidense como la política de Una China o el apoyo a los derechos humanos y el imperio de la ley podrían convertirse en meras fichas de negociación que se tratarán en algún futuro acuerdo bilateral.

Cuando Trump menciona que los viejos enemigos se hacen amigos, se puede imaginar que está señalando a Rusia, cuyo presidente

Vladimir Putin ha lanzado una enorme y problemática sombra sobre la política estadounidense en el último año. Durante el fin de semana pasado, de hecho, se dio la noticia de que agentes de contrainteligencia estadounidenses han investigado las conexiones entre el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael T. Flynn, y funcionarios rusos.

Y el único viejo amigo que se prepara para convertirse en un aliado aún más cercano es Israel: Trump ha mimado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su propuesta de reubicar la embajada estadounidense en Jerusalén pondrán a Estados Unidos cada vez más en desacuerdo con el resto de la comunidad internacional.

-Los cantos de sirena del nacionalismo: Trump conmocionó a Europa la semana pasada cuando consideró que la OTAN era obsoleta y parecía apoyar la desintegración de la Unión Europea después de haber celebrado el movimiento británico del Brexit.

En lugar de llegar a los políticos y líderes que han trabajado tan estrechamente con las administraciones anteriores, Trump ha cortejado a y se inspiró en los extremistas europeos de una sola trinchera.

Trump fue el nombre que estuvo en los labios de todos en una reunión en la ciudad alemana de Koblenz el fin de semana pasado entre los principales líderes nacionalistas europeos, una reunión que incluyó a un partido fundado por exnazis.

El 2016 fue el año en que el mundo anglosajón despertó y el 2017, estoy segura, será el año del despertar de los pueblos de Europa continental , declaró Marine Le Pen, directora del Frente Nacional de Extrema Derecha y una genuina candidata en la elección presidencial francesa de mayo. Estamos experimentando el fin de un mundo y el nacimiento de otro , prosiguió. Estamos experimentando el retorno de los estados-nación .

-La primacía del estado-nación está en el corazón de la cosmovisión de Trump. La ha invocado para justificar la construcción de un muro en la frontera de México, prohibiendo a los musulmanes llegar a Estados Unidos y volteando la espalda del país en la desesperada situación de los refugiados sirios. Un sentimiento antiinmigrante similar alimenta a la extrema derecha de Europa y amenaza todo el futuro del proyecto europeo. Trump, en lugar de defender las viejas alianzas y el orden liberal occidental, puede alentar su continuo desmoronamiento desde las líneas laterales.

El nacionalismo de Trump es una importación europea obvia, una política étnica de sangre y suelo que la elite corporativa del Partido Republicano había mantenido a raya desde la importación de sus partidarios de los demócratas en los años 60 , escribió el editor de Buzzfeed, Ben Smith, después­ de entrevistar al estratega en jefe­ de Trump, Steve Bannon.

-Rechazo del cosmopolitismo: Tanto Trump como Bannon se enfurecen contra el globalismo de las élites urbanas.

El jet-set ejecutivo corporativo (menos Trump mismo), los asiduos asistentes de cónclaves como el Foro Económico Mundial, los tecnócratas de la Unión Europea en Bruselas, el sofisticado infiltrado de Washington, la estrella del pop multicultural en el feed de Twitter de todo el mundo. Todos son villanos en el grandioso cuadro populista pintado por Trump y los nacionalistas de Europa. Estos cosmopolitas, según el argumento, han oscurecido o descuidado a los hombres y mujeres olvidados de la nación.

El nacionalismo étnico disimulado de Trump es una inversión total de la proyección de su predecesor del poder y los valores americanos. Obama hizo hincapié en la interdependencia de las naciones y la complejidad de un mundo del siglo XXI donde ningún país puede mandar. Los críticos dicen que su cosmovisión cosmopolita se desmoronó ante las tensiones sectarias de Medio Oriente y la intromisión de líderes autoritarios e iliberales como Putin, con quienes Trump cree que puede hacer negocios.

El poder real , dijo Obama en una entrevista el año pasado, significa que puedes obtener lo que quieres sin tener que ejercer violencia .

El nuevo presidente americano no tiene tal idealismo.

Pero, ¿cómo se traducirá esto en política? Ya, las preguntas se ciernen sobre la matriz de exgenerales y oficiales elegidos para aconsejar al presidente sobre asuntos exteriores y seguridad nacional.

Trump ha designado un fuerte equipo de seguridad nacional, algunas de cuyas opiniones ya se han enfrentado con la base de la campaña electoral, incluyendo una OTAN ‘obsoleta’, un muro con México y un terreno común con Rusia , escribió Karen DeYoung. No se sabe cómo se relacionarán entre sí y con una Casa Blanca con su propio elenco de personajes poderosos y una jerarquía todavía indefinida. Mucho antes de que hayan transcurrido cuatro años, tal vez tan pronto como a finales del 2017, algunos de ellos probablemente habrán desaparecido .

DeYoung plantea los problemas inmediatos y complejos que enfrenta la nueva administración:

Los primeros desafíos provendrán de Corea del Norte, que prometió probar un nuevo misil de largo alcance capaz de transportar una ojiva nuclear a las costas estadounidenses y Ucrania, donde las sanciones estadounidenses y europeas contra la intervención rusa tendrán que ser renovadas o abandonadas. En Siria, una nueva alianza prometida contra el terrorismo con Rusia tendrá que ser sopesada contra la alianza de Rusia con Irán, a pesar de que más gasto militar y una posible guerra comercial con China requerirán un equilibrio con la tasa prometida de crecimiento de 4 por ciento .

Y como George W. Bush y Barack Obama descubrieron, los planes estratégicos mejor establecidos tienden a ser interrumpidos por lo inesperado .

Ishaan Tharoor escribe sobre asuntos internacionales para The Washington Post.