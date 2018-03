La cadena estadounidense Starbucks y la plataforma de alquiler Airbnb alojarán gratuitamente y ofrecerán trabajo a los afectados por el decreto del presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes, que consideran "contrario al sueño americano".

Starbucks planea contratar en los próximos cinco años a 10,000 refugiados en los 75 países en los que tiene presencia, según se comprometió el domingo por escrito su presidente Howard Schultz.

Por su lado Airbnb anunció que alojará de forma gratuita a los afectados por el decreto de la administración Trump.

Starbucks anunció que empleará a quienes huyen de las guerras, de persecuciones y de discriminaciones en los países donde está presente el grupo.

En Estados Unidos, Starbucks comenzará por contratar a refugiados que han trabajado para el ejército estadounidense, por ejemplo como intérpretes.

If you would like to help temporarily house these people in need, sign up here: https://t.co/y0ctQprO3u

Thank you for your generosity! https://t.co/mIVOqZZ529