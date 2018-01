El Comando del Pacífico del Ejército de Estados Unidos dijo el sábado que no hubo una amenaza de misil balístico contra Hawai, después de que los residentes recibieron por error un mensaje en sus móviles que les advertía de que buscaran refugio.

Un portavoz del comando afirmó que "no se detectó una amenaza de misil balístico contra Hawai" y que el mensaje de advertencia enviado fue un error.

Una portavoz de la congresista Tulsi Gabbard dijo que hizo comprobaciones con la agencia estatal que envió la alerta y fue informada de que se trató de una equivocación.

A continuación, ella tuiteó: "Hawai - es una falsa alarma. No hay ningun misil con dirección a Hawai. He confirmado con fincionarios que no viene ninún misil".

Gabbard tuiteó también la alerta equivocada, que indicaba: "Alerta de emergencia por amenaza de misil balístico e camino a Hawai. Busquen refugio inmediato. Esto no es un ensayo".

La Agencia de Gestión de Emergencias de Hawai afirmó también en su cuenta de Twitter que "NO hay una amenaza de misil con dirección a Hawai".

El incidente ocurrió en medio de un aumento de la tensión internacional sobre el desarrollo por parte de Corea del Norte de armas nucleares balísticas.