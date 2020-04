Ciudad de México. La pandemia del Covid-19 ha alimentado la guerra híbrida entre China y Estados Unidos (EU) pues ambas potencias se lanzan acusaciones sobre el origen del virus y compiten por mantener el liderazgo frente a la crisis.

La profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Ana Teresa Gutiérrez del Cid, considera que, después de la pandemia el orden geopolítico cambiará y China podría ocupar el lugar de Estados Unidos como superpotencia, ya que la administración del presidente Donald Trump ha demostrado que no puede combatir la amenaza de una pandemia.

“Estados Unidos debe tratar de resolver los problemas con China. Si no hay un cambio de mentalidad de liderazgo por parte de EU, después de la pandemia lo que vamos a tener es una enorme crisis provocada por ésta, pero también de enfrentamientos nuevamente económicos entre ambos países”, opinó.

China ha logrado con sus recursos y organización enfrentarse mejor a la epidemia, además de que está preparando a su economía para seguir creciendo.

Sobre los rasgos de solidaridad, la investigadora apunta que “Estados Unidos no se ha comportado como una gran potencia ayudando a sus aliados, al contrario, se han visto luchas por quedarse con el material médico que sale desde China y no se ha mostrado una solidaridad, los países que están ayudando son Rusia y China”, aunque destacó que no se debe desestimar a EU, porque tiene el mayor presupuesto militar del mundo pese a que en su economía productiva va a ser difícil que se recupere en el corto plazo.

El factor de las elecciones en Estados Unidos

Javier Oliva, especialista en temas de seguridad, puntualizó que no hay que olvidar que Estados Unidos atraviesa por un tiempo electoral y ante ello los argumentos de Donald Trump se dirigen a culpabilizar a factores externos o a países como México y China para desviar la atención en su mala gestión.

Mientras que a pesar de que China está asumiendo un papel muy dinámico en labor y auxilio a otros países, el envío de material médico que ha salido defectuoso y que ha tenido que ser devuelto, como el caso de España, Oliva consideró que este factor no suma en términos de prestigio y solidaridad.

La semana pasada el gobierno estadounidense advirtió que China, desde antes de la pandemia, realiza ensayos nucleares de bajo nivel a pesar de que está adscrito a un acuerdo internacional que prohíbe todas las pruebas nucleares. Sin embargo, nada ha sido comprobado hasta el momento.

En esta línea, el también profesor en la UNAM, descartó que se llegue al extremo de que los países incentiven los ensayos nucleares para blindarse.

“Veo muy remota esa posibilidad. Más bien, han habido operaciones de la OTAN, maniobras de Rusia en el frente Occidental, pero no veo un escenario de esa naturaleza”, indicó.

Trump ha retirado a su país de acuerdos de no proliferación de armas nucleares y amenaza con no renovar otros, lo cual ha provocado preocupación pues el tema sigue siendo una amenaza para la seguridad internacional.

Los epicentros de poder se mueven al ritmo del nuevo coronavirus y tal parece que la pandemia confrontará a Estados Unidos con China durante varios años por delante.

