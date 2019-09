China confirmó que mantendrá su queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Estados Unidos por los aranceles que impuso el fin de semana a productos chinos por 300,000 millones de dólares, pese al acuerdo para reanudar sus conversaciones comerciales el mes próximo.

“China no ha considerado retirar la demanda ante la OMC en este momento. La imposición de Estados Unidos violó seriamente las reglas del libre comercio y el sistema multilateral de comercio”, afirmó Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM).

En su habitual conferencia de prensa semanal con medios extranjeros, Gao fue interrogado sobre la demanda que el gigante asiático interpuso el lunes pasado ante el mecanismo de solución de diferencias de la OMC y las concesiones que China podría aceptar para llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos.

“Lo que quiero enfatizar es que las medidas tributarias de Estados Unidos son seriamente contrarias a las reglas del libre comercio y el sistema multilateral de comercio”, reiteró el vocero, según el comunicado del MOFCOM sobre la conferencia de este jueves, publicado en su página Web.

Gao destacó que la queja de China ante la OMC es una acción totalmente justificada para que el gigante asiático proteja sus derechos e intereses legítimos y una iniciativa que pueda defender el sistema de comercio multilateral.

Respecto al acuerdo anunciado esta mañana sobre la reanudación de las negociaciones comerciales de alto nivel entre China y Estados Unidos para principios de octubre próximo, el funcionario dijo que Beijing confía en que haya verdaderos progresos, sin dar detalles.

“Las dos partes discutirán los arreglos específicos para la decimotercera ronda de consultas económicas y comerciales de alto nivel entre China y Estados Unidos. Con respecto al personal principal y los temas de participación, si hay más información, la divulgaremos a tiempo”, indicó.

Confirmó que los equipos económicos y comerciales de ambas partes han mantenido una comunicación efectiva y que han acordado que deberían trabajar juntas y tomar medidas prácticas para crear condiciones favorables para las consultas de octubre.

“Quiero enfatizar una vez más que la guerra comercial no es propicia para China, no es propicia para los Estados Unidos y no es propicia para el mundo entero. China se opone firmemente a ella”, subrayó el portavoz.

Estados Unidos y China han estado encerrados en un conflicto comercial desde junio de 2018, cuando el presidente Donald Trump anunció gravámenes sobre las importaciones chinas por valor de 50 mil millones para hacer frente al déficit comercial, lo que llevó a China a introducir aranceles recíprocos.