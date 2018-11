Santiago.- Un 85% de los chilenos está de acuerdo con el “Plan de retorno humanitario” para ciudadanos haitianos que tuvo ya su primer vuelo el pasado miércoles, informó hoy la encuestadora Cadem.

El plan que organizó el gobierno de Chile retornó a los primeros 176 ciudadanos haitianos a la nación caribeña, lo que tuvo amplia aprobación de los chilenos encuestados en el estudio revelado este lunes.

El proceso tiene como objetivo el retorno de ciudadanos haitianos a su país y que cumplan ciertos requisitos como no haber aprendido el idioma, no encontrar trabajo y no tener el dinero necesario para comprar un boleto de avión.

Por otra parte, un 67% de las personas consultadas afirmó que los chilenos son discriminados ante los inmigrantes que arriban a este país andino, mientras que sólo un 30% señaló ser tolerante.

En ese sentido, un 94% está de acuerdo con que hijos de inmigrantes reciban salud y educación igual a los niños chilenos y un 91% concuerda que se promueva el arribo de médicos extranjeros “graduados en universidades de calidad” del país.

Según Cadem, desde diciembre de 2016 hasta hace una semana, el porcentaje de aprobación a que los extranjeros son una oportunidad de desarrollo y productividad ha mostrado un aumento sostenido, igual que la percepción que “los migrantes enriquecen la cultura”.

La encuesta Cadem tiene una cobertura de 707 casos vía telefónica, con un margen de error del 3.7% y un nivel de confianza del 95 por ciento.